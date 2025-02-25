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Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
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13:54 25.02.2025 (обновлено: 13:59 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sud-2001496871.html
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ
Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. "В понедельник федеральный судья запретил министерству юстиции переводить 12 заключенных женщин-трансгендеров в мужские тюрьмы вразрез указам президента Дональда Трампа, запрещающим признавать трансгендеров", - пишет издание. Судья выдал временный запрет на указ, объяснив это тем, что не уверен, что заключенные будут в большей безопасности в мужской тюрьме, чем в их нынешних местах отбывания наказаний.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ

Суд заблокировал указ Трампа по переводу трансгендеров в мужские тюрьмы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today.
"В понедельник федеральный судья запретил министерству юстиции переводить 12 заключенных женщин-трансгендеров в мужские тюрьмы вразрез указам президента Дональда Трампа, запрещающим признавать трансгендеров", - пишет издание.
Судья выдал временный запрет на указ, объяснив это тем, что не уверен, что заключенные будут в большей безопасности в мужской тюрьме, чем в их нынешних местах отбывания наказаний.
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