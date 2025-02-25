https://ria.ru/20250225/sud-2001496871.html
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ
Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:54:00+03:00
2025-02-25T13:54:00+03:00
2025-02-25T13:59:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. "В понедельник федеральный судья запретил министерству юстиции переводить 12 заключенных женщин-трансгендеров в мужские тюрьмы вразрез указам президента Дональда Трампа, запрещающим признавать трансгендеров", - пишет издание. Судья выдал временный запрет на указ, объяснив это тем, что не уверен, что заключенные будут в большей безопасности в мужской тюрьме, чем в их нынешних местах отбывания наказаний.
https://ria.ru/20250215/trangendery-1999512505.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ
Суд заблокировал указ Трампа по переводу трансгендеров в мужские тюрьмы