https://ria.ru/20250225/sud-2001496871.html

Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ

Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2025

Суд в США запретил перевод трансгендеров в мужские тюрьмы, пишут СМИ

Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:54:00+03:00

2025-02-25T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Суд США выдал временный запрет на указ президента Дональда Трампа по переводу 12 трансгендеров в мужские тюрьмы, сообщает издание USA Today. "В понедельник федеральный судья запретил министерству юстиции переводить 12 заключенных женщин-трансгендеров в мужские тюрьмы вразрез указам президента Дональда Трампа, запрещающим признавать трансгендеров", - пишет издание. Судья выдал временный запрет на указ, объяснив это тем, что не уверен, что заключенные будут в большей безопасности в мужской тюрьме, чем в их нынешних местах отбывания наказаний.

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в мире, сша, дональд трамп