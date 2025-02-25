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Суд не исключил дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников - РИА Новости, 25.02.2025
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06:32 25.02.2025 (обновлено: 10:54 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sud-2001399300.html
Суд не исключил дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников
Суд не исключил дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников - РИА Новости, 25.02.2025
Суд не исключил дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников
Черемушкинский суд Москвы отказался исключить дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Екатерину Александрову из... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T06:32:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отказался исключить дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Екатерину Александрову из числа его наследников, следует из документов в распоряжении РИА Новости. С иском в суд обратилась называющая себя дочерью Александрова Наталья Кокота, о существовании которой родственники узнали лишь после смерти предпринимателя. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. В середине декабря суд назначил экспертизу, заседания по делу приостановлены до получения ее результатов. Кокота утверждала, что ее сестра "является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства". Так, по мнению истца, та хотела присвоить права на товарные знаки и подделала договоры отчуждения прав на них и само завещание. Однако суд отметил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам. "Достаточных доказательств о совершении ответчиком умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя и его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, либо того, что ответчик Александрова Е.Б. способствовала или пыталась способствовать увеличению причитающейся ей или другим лицам доли наследства, истцом суду не представлено и в материалах дела не содержится", - решил суд и отклонил иск. Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года от COVID-19. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Его дочь Екатерина Александрова не согласилась со списком и подала в суд иск об исключении из общей наследственной массы денежных средств, находящихся на счету ее отца в Монако.
https://ria.ru/20250208/volochkova-1998102524.html
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монако, борис александров
Монако, Борис Александров
Суд не исключил дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников

Суд отказался исключить дочь основателя "Б.Ю. Александров" из числа наследников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отказался исключить дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Екатерину Александрову из числа его наследников, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
С иском в суд обратилась называющая себя дочерью Александрова Наталья Кокота, о существовании которой родственники узнали лишь после смерти предпринимателя. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. В середине декабря суд назначил экспертизу, заседания по делу приостановлены до получения ее результатов.
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Кокота утверждала, что ее сестра "является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства". Так, по мнению истца, та хотела присвоить права на товарные знаки и подделала договоры отчуждения прав на них и само завещание. Однако суд отметил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам.
"Достаточных доказательств о совершении ответчиком умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя и его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, либо того, что ответчик Александрова Е.Б. способствовала или пыталась способствовать увеличению причитающейся ей или другим лицам доли наследства, истцом суду не представлено и в материалах дела не содержится", - решил суд и отклонил иск.
Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года от COVID-19. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. Его дочь Екатерина Александрова не согласилась со списком и подала в суд иск об исключении из общей наследственной массы денежных средств, находящихся на счету ее отца в Монако.
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