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Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы - РИА Новости, 25.02.2025
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05:42 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы - РИА Новости, 25.02.2025
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы
Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T05:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов. Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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происшествия, технологии, москва
Происшествия, Технологии, Москва
Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы

Москвич за день получил 11 штрафов за экстремистские цитаты в соцсетях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов.
Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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