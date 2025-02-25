https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы - РИА Новости, 25.02.2025

Москвичу за день выписали 11 штрафов за экстремистские материалы

Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T05:42:00+03:00

2025-02-25T05:42:00+03:00

2025-02-25T05:42:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы за день назначил москвичу 11 штрафов за публикации на его странице в соцсети "ВКонтакте" изображений свастики и экстремистских цитат, сообщили РИА Новости в суде. Согласно материалам дела, он начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, но в поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом попал только в январе этого года. В итоге на мужчину составили сразу 11 протоколов. Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики). Мужчина в суде полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

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происшествия, технологии, москва