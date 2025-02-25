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Суд оставил в СИЗО первого замначальника метро Москвы Дощатова
Суд оставил в СИЗО первого замначальника метро Москвы Дощатова - РИА Новости, 25.02.2025
Суд оставил в СИЗО первого замначальника метро Москвы Дощатова
Мосгорсуд до 23 марта оставил под арестом первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:37:00+03:00
2025-02-25T03:37:00+03:00
2025-02-25T03:37:00+03:00
происшествия
московский городской суд
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до 23 марта оставил под арестом первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 марта", - сказали в суде. Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, который считал, что "в отношении его подзащитного не имелось оснований для продления столь суровой меры пресечения при возможности его нахождения под домашним арестом". Басманный суд 24 октября арестовал Дощатова за получение взятки в особо крупном размере, бенефициара АО "ВО "Технопромимпорт" Александра Волынского - за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректора этой компании Александра Васильева и его заместителя Яну Талипову - за мошенничество. Арест всем им продлен на тот же срок. Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард, а остальная сумма была похищена. По данным издания, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4. Волынский и Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.
https://ria.ru/20250205/pashaev-1997470603.html
https://ria.ru/20250113/moshennichestvo-1993457001.html
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происшествия, московский городской суд
Происшествия, Московский городской суд
Суд оставил в СИЗО первого замначальника метро Москвы Дощатова
Мосгорсуд до 23 марта оставил в СИЗО первого замначальника метро Москвы Дощатова
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до 23 марта оставил под арестом первого заместителя начальника московского метрополитена, начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 23 марта", - сказали в суде.
Суд отклонил апелляционную жалобу адвоката, который считал, что "в отношении его подзащитного не имелось оснований для продления столь суровой меры пресечения при возможности его нахождения под домашним арестом".
Басманный суд 24 октября арестовал Дощатова за получение взятки в особо крупном размере, бенефициара АО "ВО "Технопромимпорт" Александра Волынского - за дачу взятки и мошенничество в особо крупном размере, гендиректора этой компании Александра Васильева и его заместителя Яну Талипову - за мошенничество.
Арест всем им продлен на тот же срок.
Как писала газета "Коммерсант", Дощатов заключил контракт на 3 миллиарда рублей, однако работы были выполнены только на 1 миллиард, а остальная сумма была похищена. По данным издания, чтобы нивелировать проблемы из-за невыполнения договора полностью, Дощатову была передана взятка в виде автомобиля Toyota RAV4.
Волынский и Васильев, по данным газеты, организовали поставку по контракту некачественной продукции – самых дешевых железобетонных полушпал.