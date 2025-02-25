Рейтинг@Mail.ru
Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/sud-2001392097.html
Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля
Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля - РИА Новости, 25.02.2025
Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля
Басманный суд Москвы 28 февраля начнет заочный процесс по делу украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка, призывавших уничтожать русских,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:58:00+03:00
2025-02-25T02:58:00+03:00
происшествия
россия
москва
дмитрий корчинский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 февраля начнет заочный процесс по делу украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка, призывавших уничтожать русских, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительные слушания по делу назначены на 28 февраля", - сказали в суде, уточнив, что данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, подсудимые публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк, помимо этого, под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984736355.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дмитрий корчинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Корчинский, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля

Суд по делу украинских националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 февраля начнет заочный процесс по делу украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка, призывавших уничтожать русских, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительные слушания по делу назначены на 28 февраля", - сказали в суде, уточнив, что данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме.
Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, подсудимые публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк, помимо этого, под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.
Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В новом деле украинского националиста Дериглазова есть иные фигуранты
20 ноября 2024, 07:16
 
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий КорчинскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала