https://ria.ru/20250225/sud-2001392097.html

Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля

Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля - РИА Новости, 25.02.2025

Суд по делу националистов Корчинского и Середюка начнется 28 февраля

Басманный суд Москвы 28 февраля начнет заочный процесс по делу украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка, призывавших уничтожать русских,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T02:58:00+03:00

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происшествия

россия

москва

дмитрий корчинский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 28 февраля начнет заочный процесс по делу украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка, призывавших уничтожать русских, сообщили РИА Новости в суде. "Предварительные слушания по делу назначены на 28 февраля", - сказали в суде, уточнив, что данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме. Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, подсудимые публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк, помимо этого, под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

https://ria.ru/20241120/natsionalist-1984736355.html

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происшествия, россия, москва, дмитрий корчинский, следственный комитет россии (ск рф)