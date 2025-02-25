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FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам - РИА Новости, 25.02.2025
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22:19 25.02.2025 (обновлено: 22:20 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ssha-2001595709.html
FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам
FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам - РИА Новости, 25.02.2025
FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам
Финальная версия сделки США и Киева по минеральным ресурсам не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США, сообщает газета Financial Times со РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:19:00+03:00
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в мире
сша
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дональд трамп
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финальная версия сделки США и Киева по минеральным ресурсам не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. "В соглашении не содержится упоминаний о гарантиях безопасности США, на которых настаивал Киев взамен на согласие на сделку", - пишет издание, которое также сообщает, что Киев согласился на новые условия сделки. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001594847.html
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в мире, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, украина
В мире, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
FT раскрыла подробности финальной версии сделки Украины и США по металлам

FT: в финальной версии сделки Киева с США не упоминаются гарантии безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Финальная версия сделки США и Киева по минеральным ресурсам не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
"В соглашении не содержится упоминаний о гарантиях безопасности США, на которых настаивал Киев взамен на согласие на сделку", - пишет издание, которое также сообщает, что Киев согласился на новые условия сделки.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
FT сообщила о возможной поездке Зеленского в Вашингтон на подписание сделки
Вчера, 22:09
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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