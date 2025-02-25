https://ria.ru/20250225/ssha-2001592555.html

Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий

Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий - РИА Новости, 25.02.2025

Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий

Пресс-служба президента США Дональда Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула, сообщила официальный... РИА Новости, 25.02.2025

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в мире

сша

колумбия

мексиканский залив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Пресс-служба президента США Дональда Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула, сообщила официальный представитель администрации Каролин Левитт. "Десятилетиями группа журналистов из округа Колумбия - Ассоциация корреспондентов Белого дома - диктовала, кому из журналистов спрашивать президента США в этих наиболее личных местах (Овальном офисе и на борту президентского самолета - ред.). Больше нет. Я с гордостью объявляю, что мы вернем власть назад людям, которые читают ваши газеты, смотрят ваши телешоу и слушают радио. В дальнейшем пул Белого дома будет определять команда пресс-службы", - сказала Левитт на брифинге. Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал. Ранее пресс-служба Белого дома ограничила журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс в доступе в Овальный кабинет и на президентский самолет, обосновав это отказом издания называть Мексиканский залив Американским, как того требует Трамп. Суд отказался снять это ограничение на время рассмотрения иска АП в адрес сотрудников пресс-службы Белого дома.

https://ria.ru/20250225/ssha-2001390176.html

сша

колумбия

мексиканский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, колумбия, мексиканский залив, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады