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Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий - РИА Новости, 25.02.2025
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21:51 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/ssha-2001592555.html
Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий
Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий - РИА Новости, 25.02.2025
Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий
Пресс-служба президента США Дональда Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула, сообщила официальный... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:51:00+03:00
2025-02-25T21:51:00+03:00
в мире
сша
колумбия
мексиканский залив
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Пресс-служба президента США Дональда Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула, сообщила официальный представитель администрации Каролин Левитт. "Десятилетиями группа журналистов из округа Колумбия - Ассоциация корреспондентов Белого дома - диктовала, кому из журналистов спрашивать президента США в этих наиболее личных местах (Овальном офисе и на борту президентского самолета - ред.). Больше нет. Я с гордостью объявляю, что мы вернем власть назад людям, которые читают ваши газеты, смотрят ваши телешоу и слушают радио. В дальнейшем пул Белого дома будет определять команда пресс-службы", - сказала Левитт на брифинге. Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал. Ранее пресс-служба Белого дома ограничила журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс в доступе в Овальный кабинет и на президентский самолет, обосновав это отказом издания называть Мексиканский залив Американским, как того требует Трамп. Суд отказался снять это ограничение на время рассмотрения иска АП в адрес сотрудников пресс-службы Белого дома.
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сша
колумбия
мексиканский залив
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в мире, сша, колумбия, мексиканский залив, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Колумбия, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Ассоциацию корреспондентов Белого дома лишили полномочий

Пресс-служба Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома полномочий

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Пресс-служба президента США Дональда Трампа лишила Ассоциацию корреспондентов Белого дома функций по формированию журналистского пула, сообщила официальный представитель администрации Каролин Левитт.
«
"Десятилетиями группа журналистов из округа Колумбия - Ассоциация корреспондентов Белого дома - диктовала, кому из журналистов спрашивать президента США в этих наиболее личных местах (Овальном офисе и на борту президентского самолета - ред.). Больше нет. Я с гордостью объявляю, что мы вернем власть назад людям, которые читают ваши газеты, смотрят ваши телешоу и слушают радио. В дальнейшем пул Белого дома будет определять команда пресс-службы", - сказала Левитт на брифинге.
Ассоциация (WHCA) появилась 25 февраля 1914 года. Организация действует независимо от Белого дома, занимается процессом аккредитации и вопросами доступа к президенту. Ежегодно проходит ужин WHCA, который традиционно хоть раз за свой срок посещает американский лидер. Трамп стал единственным президентом за 100 лет, кто эти приемы всегда игнорировал.
Ранее пресс-служба Белого дома ограничила журналистов агентства Ассошиэйтед Пресс в доступе в Овальный кабинет и на президентский самолет, обосновав это отказом издания называть Мексиканский залив Американским, как того требует Трамп. Суд отказался снять это ограничение на время рассмотрения иска АП в адрес сотрудников пресс-службы Белого дома.
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В миреСШАКолумбияМексиканский заливДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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