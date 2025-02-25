https://ria.ru/20250225/ssha-2001522381.html

Украина близка к соглашению с США по природным ресурсам, пишет NYT

Украина близка к соглашению с США по природным ресурсам, пишет NYT - РИА Новости, 25.02.2025

Украина близка к соглашению с США по природным ресурсам, пишет NYT

США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:29:00+03:00

2025-02-25T15:29:00+03:00

2025-02-25T15:29:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает запрашиваемые гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект соглашения и источники. По сведениям издания, Украина и США "близки к соглашению", которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов. "Обсуждаемая в понедельник версия соглашения, с которой ознакомилась New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантии безопасности, которые запрашивала Украина", - пишет издание. Отмечается, что проект соглашения больше не включал требования о том, чтобы Украина взяла на себя обязательство предоставить 500 миллиардов долларов доходов, полученных от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы. По словам источников, поскольку переговоры все еще продолжаются, условия сделки все еще могут измениться. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001387645.html

https://ria.ru/20250225/es-2001503282.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности