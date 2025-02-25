https://ria.ru/20250225/srok-2001436493.html

Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата

Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата - РИА Новости, 25.02.2025

Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата

Зеленодольский городской суд Татарстана приговорил жителя республики к 4,5 года колонии за причастность к поджогу военкомата и дискредитацию действий... РИА Новости, 25.02.2025

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происшествия

россия

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Зеленодольский городской суд Татарстана приговорил жителя республики к 4,5 года колонии за причастность к поджогу военкомата и дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность жителя Зеленодольска Богданова А.Н., 1962 года рождения, причастного к совершению поджога военного комиссариата города Зеленодольск… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете на срок 4 года. По информации УФСБ по Татарстану, первоначально в отношении Богданова было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Однако в ходе расследования были установлены дополнительные эпизоды его противоправной деятельности. "Используя персональную страницу в социальной сети "Одноклассники", фигурант уголовного дела опубликовал комментарии, направленные на дискредитацию действий военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в зоне проведения специальной военной операции на Украине", - уточняет ведомство. На основании этих материалов в отношении Богданова также было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.

https://ria.ru/20241031/prigovor-1981165654.html

https://ria.ru/20250217/podrostki-1999763373.html

россия

зеленодольск

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происшествия, россия, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)