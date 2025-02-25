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Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата - РИА Новости, 25.02.2025
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10:50 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/srok-2001436493.html
Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата
Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата - РИА Новости, 25.02.2025
Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата
Зеленодольский городской суд Татарстана приговорил жителя республики к 4,5 года колонии за причастность к поджогу военкомата и дискредитацию действий... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:50:00+03:00
2025-02-25T10:50:00+03:00
происшествия
россия
зеленодольск
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Зеленодольский городской суд Татарстана приговорил жителя республики к 4,5 года колонии за причастность к поджогу военкомата и дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность жителя Зеленодольска Богданова А.Н., 1962 года рождения, причастного к совершению поджога военного комиссариата города Зеленодольск… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете на срок 4 года. По информации УФСБ по Татарстану, первоначально в отношении Богданова было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Однако в ходе расследования были установлены дополнительные эпизоды его противоправной деятельности. "Используя персональную страницу в социальной сети "Одноклассники", фигурант уголовного дела опубликовал комментарии, направленные на дискредитацию действий военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в зоне проведения специальной военной операции на Украине", - уточняет ведомство. На основании этих материалов в отношении Богданова также было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.
https://ria.ru/20241031/prigovor-1981165654.html
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происшествия, россия, зеленодольск, республика татарстан (татарстан), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Зеленодольск, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Татарстана получил срок за поджог военкомата

Жителя Татарстана осудили за поджог военкомата и дискредитацию ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Зеленодольский городской суд Татарстана приговорил жителя республики к 4,5 года колонии за причастность к поджогу военкомата и дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
"Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена незаконная деятельность жителя Зеленодольска Богданова А.Н., 1962 года рождения, причастного к совершению поджога военного комиссариата города Зеленодольск… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете на срок 4 года.
По информации УФСБ по Татарстану, первоначально в отношении Богданова было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Однако в ходе расследования были установлены дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.
"Используя персональную страницу в социальной сети "Одноклассники", фигурант уголовного дела опубликовал комментарии, направленные на дискредитацию действий военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в зоне проведения специальной военной операции на Украине", - уточняет ведомство.
На основании этих материалов в отношении Богданова также было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ.
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