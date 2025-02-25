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Справка от нарколога 2025 как и где получить, для чего нужна, срок действия
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19:12 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/spravka-1831649650.html
Справка от нарколога: порядок получения, сроки действия и стоимость
Справка от нарколога 2025 как и где получить, для чего нужна, срок действия
Справка от нарколога: порядок получения, сроки действия и стоимость
Медсправка о том, что гражданин не состоит на наркологическом учете, нужна, например, для получения водительского удостоверения или устройства на работу в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:12:00+03:00
2025-02-25T19:12:00+03:00
россия
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вредные привычки
алкоголизм
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Медсправка о том, что гражданин не состоит на наркологическом учете, нужна, например, для получения водительского удостоверения или устройства на работу в медицинское учреждение. О том, как получить справку от нарколога, можно ли это сделать без прописки, кому она может понадобиться и сроки действия заключения — в материале РИА Новости.Справка от наркологаВо многих случаях для получения различных удостоверений необходимо заключение нарколога. Врач на приеме определяет зависимость гражданина от алкоголя, наркотиков и токсических веществ, которые могут влиять на центральную и периферическую нервную систему (ЦНС И ПНС) человека. Подобные химические соединения негативно влияют на работу головного мозга — тормозят реакции, снижают внимание и сосредоточенность, что крайне важно для вождения автомобилем, выполнения обязанностей на ответственной работе или использования оружия. Кроме того, зависимость ухудшает психическое здоровье человека — есть риск внезапной агрессии, панических атак и др.Врач выполняет диагностику по специальной программе — опрашивает пациента, проводит осмотр и оценивает общее состояние человека. Далее специалист проводит тесты для выявления нарушений функций вестибулярного аппарата и ЦНС, после чего в обязательном порядке направляет на сдачу анализа (крови или мочи).В случае успешного прохождения всех процедур гражданин получает справку, подтверждающую его здоровье.Итоговое заключение официально называется “врачебное свидетельство о состоянии здоровья” и включает следующие пункты для заполнения:Кому и для чего нужнаПодтверждение в виде справки от нарколога — необходимая процедура для многих направлений деятельности или некоторых личных целей. Определенные категории граждан обязаны пройти медицинское освидетельствование согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. № 1104н “Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов”.“Справка из наркологического диспансера (НД) подтверждает, что человек, который ее получает, не состоит на учете, является вменяемым по всем параметрам и может водить машину, владеть оружием и т.д. без опасности для окружающих”, — объяснила Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.По словам эксперта, чаще всего справка требуется при поступлении в автошколу или для получения прав, а также для выдачи разрешения на ношение оружия (при поступлении на службу, например). Также может требоваться справка и при трудоустройстве (например, в школу или вуз), при усыновлении ребенка или оформлении опекунства, а также при сделках с недвижимостью (оформление ипотеки или кредита на значительную сумму и др.).Как получитьЧтобы получить справку от нарколога, нужно подготовить несколько документов и обратиться в медучреждение, предварительно записавшись на прием к врачу.Необходимые документыДля посещения нарколога необходимы паспорт, медицинский полис и военный билет (для мужчин и военнообязанных женщин). Дополнительно может понадобиться бланк для получения водительского удостоверения и квитанция об оплате услуги в кассе.Место полученияЕсли нужна справка, каждый желающий может обратиться за ее получением в любое медучреждение (государственное или платное в зависимости от целей получения документа):“Справки выдаются в наркологических диспансерах или кабинетах нарколога, некоторые частные клиники также могут выдавать справки НД”, — рассказала Ирина Юзуп.По словам эксперта самый простой способ получить справку – записаться на прием к наркологу по месту жительства. В зависимости от целей получения справки, нарколог может потребовать проведение дополнительных медицинских исследований (например, анализ мочи или крови).При этом стоит иметь ввиду, что, например, для получения водительских прав нужна справка именно из госучреждения, в то время как для работы может быть достаточно заключения от нарколога в платной клинике.Важно: справки от нарколога и психиатра являются документами строгой отчетности, за их подделку могут привлечь к административной и уголовной ответственности, поэтому нельзя покупать документ в сомнительных организациях или с рук. Только диспансеры, обладающие лицензией и всеми необходимыми разрешениями, могут выдавать эти справки.Через “Госуслуги”Получить справку от нарколога напрямую через “Госуслуги” невозможно, так как требуется личное посещение врача и сдача анализов. Но для записи к врачу портал пригодится. Для этого нужно зайти на сайт, проверить данные своего полиса, а также выбрать поликлинику, врача, дату и время посещения. Информацию о записи можно будет проверить в личном кабинете.При этом на портале “Госуслуги” можно записать не только себя, но и другого человека, если есть в этом необходимость.Важный нюанс — запись к врачу через портал доступна только в регионе прикрепления к поликлинике.В другом городеЗаключение от нарколога можно получить в любом городе страны — достаточно обратиться в медучреждение по месту пребывания, имея при себе все необходимые документы. Но для того, чтобы получить справку по месту пребывания, а не прописки, нужно иметь временную регистрацию не менее 6 месяцев, так как единой наркологической базы по стране нет.Срок действия справкиСрок годности заключения от нарколога индивидуальный для разных целей. Так в стране установлены следующие временные рамки:Срок действия документа прекращается в том случае, если у его владельца обнаружили наркоманию, алкоголизм и др.Стоимость оформленияСтоимость зависит от места, где будет оформляться справка:“Некоторые категории граждан имеют право на бесплатное оформление этого документа. В государственных и частных учреждениях стоимость справки может варьироваться от 500 до 5000 рублей”, — поделилась эксперт.Под бесплатным оформлением может подразумеваться оплата услуги работодателем. Но, в целом, согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" осмотр проводится за счет средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). То есть льготных условий не предусмотрено.Чаще всего стоимость за услугу не превышает 1000 рублей, а если необходимы дополнительные исследования, например, ЭЭГ — электроэнцефалография (метод диагностики состояния нервной системы), то сумма будет повышаться.Что делать в случае отказаКак утверждает Ирина Юзуп, справку могут не выдать при условии, если человек состоит на учете:“Кроме того, отказано в получении может быть по решению врача, если при проведении исследований было определено, что вы не можете получить документ. В таком случае может потребоваться помощь юриста”, — рассказала Ирина Юзуп.Если гражданин с отказом в справке не согласен, то в первую очередь необходимо обжаловать действия специалиста и написать заявление на имя главврача. Если это не помогло, то дальнейшим шагом будет обжалование решений в суде, который может назначить дополнительную экспертизу.Другой вариант — оставить на сайте прокуратуры обращение с описанием инцидента. Однако такой способ может занять время — рассмотрение заявления занимает около месяца. К тому же есть вероятность, что обращение направят в Минздрав.Изменения в 2025 годуВ 2025 году порядок оформления документа не изменился. Для получения справки необходимо пройти медицинскую комиссию в медучреждении, где проводится освидетельствование.С 1 сентября 2025 года данные об алкогольном опьянении водителей будут передаваться в наркологические диспансеры по их месту жительства. В Минздраве пояснили, что эта мера поможет улучшить контроль за состоянием здоровья автолюбителей.
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россия, общество, автомобили, автомобилисты, врачи, вредные привычки, алкоголизм
Россия, Общество, Автомобили, Автомобилисты, Врачи, Вредные привычки, алкоголизм

Справка от нарколога: порядок получения, сроки действия и стоимость

© Pixabay / RazorMaxМужчина на приеме у нарколога
Мужчина на приеме у нарколога - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Pixabay / RazorMax
Мужчина на приеме у нарколога
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Медсправка о том, что гражданин не состоит на наркологическом учете, нужна, например, для получения водительского удостоверения или устройства на работу в медицинское учреждение. О том, как получить справку от нарколога, можно ли это сделать без прописки, кому она может понадобиться и сроки действия заключения — в материале РИА Новости.

Справка от нарколога

Во многих случаях для получения различных удостоверений необходимо заключение нарколога. Врач на приеме определяет зависимость гражданина от алкоголя, наркотиков и токсических веществ, которые могут влиять на центральную и периферическую нервную систему (ЦНС И ПНС) человека. Подобные химические соединения негативно влияют на работу головного мозга — тормозят реакции, снижают внимание и сосредоточенность, что крайне важно для вождения автомобилем, выполнения обязанностей на ответственной работе или использования оружия. Кроме того, зависимость ухудшает психическое здоровье человека — есть риск внезапной агрессии, панических атак и др.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрактические занятия в автошколе
Практические занятия в автошколе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Практические занятия в автошколе
Врач выполняет диагностику по специальной программе — опрашивает пациента, проводит осмотр и оценивает общее состояние человека. Далее специалист проводит тесты для выявления нарушений функций вестибулярного аппарата и ЦНС, после чего в обязательном порядке направляет на сдачу анализа (крови или мочи).
В случае успешного прохождения всех процедур гражданин получает справку, подтверждающую его здоровье.
Итоговое заключение официально называется “врачебное свидетельство о состоянии здоровья” и включает следующие пункты для заполнения:
  • выдано гражданину — ФИО;
  • дата рождения;
  • адрес проживания или место регистрации;
  • врачом — специальность;
  • наименование лечебно-профилактического учреждения;
  • дата выдачи справки;
  • подпись и печать врача.
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Кому и для чего нужна

Подтверждение в виде справки от нарколога — необходимая процедура для многих направлений деятельности или некоторых личных целей. Определенные категории граждан обязаны пройти медицинское освидетельствование согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 26 ноября 2021 г. № 1104н “Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов”.
“Справка из наркологического диспансера (НД) подтверждает, что человек, который ее получает, не состоит на учете, является вменяемым по всем параметрам и может водить машину, владеть оружием и т.д. без опасности для окружающих”, — объяснила Ирина Юзуп, к.м.н., специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЧек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Чек на договоре на оказание услуг Забайкальского краевого наркологического диспансера
По словам эксперта, чаще всего справка требуется при поступлении в автошколу или для получения прав, а также для выдачи разрешения на ношение оружия (при поступлении на службу, например). Также может требоваться справка и при трудоустройстве (например, в школу или вуз), при усыновлении ребенка или оформлении опекунства, а также при сделках с недвижимостью (оформление ипотеки или кредита на значительную сумму и др.).

Как получить

Чтобы получить справку от нарколога, нужно подготовить несколько документов и обратиться в медучреждение, предварительно записавшись на прием к врачу.
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Необходимые документы

Для посещения нарколога необходимы паспорт, медицинский полис и военный билет (для мужчин и военнообязанных женщин). Дополнительно может понадобиться бланк для получения водительского удостоверения и квитанция об оплате услуги в кассе.

Место получения

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина записывается к врачу через электронный терминал
Мужчина записывается к врачу через электронный терминал - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Мужчина записывается к врачу через электронный терминал
Если нужна справка, каждый желающий может обратиться за ее получением в любое медучреждение (государственное или платное в зависимости от целей получения документа):
“Справки выдаются в наркологических диспансерах или кабинетах нарколога, некоторые частные клиники также могут выдавать справки НД”, — рассказала Ирина Юзуп.
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По словам эксперта самый простой способ получить справку – записаться на прием к наркологу по месту жительства. В зависимости от целей получения справки, нарколог может потребовать проведение дополнительных медицинских исследований (например, анализ мочи или крови).
При этом стоит иметь ввиду, что, например, для получения водительских прав нужна справка именно из госучреждения, в то время как для работы может быть достаточно заключения от нарколога в платной клинике.
Важно: справки от нарколога и психиатра являются документами строгой отчетности, за их подделку могут привлечь к административной и уголовной ответственности, поэтому нельзя покупать документ в сомнительных организациях или с рук. Только диспансеры, обладающие лицензией и всеми необходимыми разрешениями, могут выдавать эти справки.

Через “Госуслуги”

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Получить справку от нарколога напрямую через “Госуслуги” невозможно, так как требуется личное посещение врача и сдача анализов. Но для записи к врачу портал пригодится. Для этого нужно зайти на сайт, проверить данные своего полиса, а также выбрать поликлинику, врача, дату и время посещения. Информацию о записи можно будет проверить в личном кабинете.
При этом на портале “Госуслуги” можно записать не только себя, но и другого человека, если есть в этом необходимость.
Важный нюанс — запись к врачу через портал доступна только в регионе прикрепления к поликлинике.

В другом городе

Заключение от нарколога можно получить в любом городе страны — достаточно обратиться в медучреждение по месту пребывания, имея при себе все необходимые документы. Но для того, чтобы получить справку по месту пребывания, а не прописки, нужно иметь временную регистрацию не менее 6 месяцев, так как единой наркологической базы по стране нет.

Срок действия справки

Срок годности заключения от нарколога индивидуальный для разных целей. Так в стране установлены следующие временные рамки:
  • для трудоустройства — полгода (при смене работы необходимо получать новую справку, даже если старая еще активна);
  • для лицензии на оружие — 12 месяцев;
  • для водителей — 1-3 месяца (для получения водительских прав или их замены, а также для управления личным автомобилем или работы на городском рейсовом транспорте);
  • для получения визы — 12 месяцев (заключение забирают при оформлении документа и больше не отдают).
Срок действия документа прекращается в том случае, если у его владельца обнаружили наркоманию, алкоголизм и др.
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Стоимость оформления

Стоимость зависит от места, где будет оформляться справка:
“Некоторые категории граждан имеют право на бесплатное оформление этого документа. В государственных и частных учреждениях стоимость справки может варьироваться от 500 до 5000 рублей”, — поделилась эксперт.
Под бесплатным оформлением может подразумеваться оплата услуги работодателем. Но, в целом, согласно п. 2 ст. 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" осмотр проводится за счет средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств). То есть льготных условий не предусмотрено.
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Чаще всего стоимость за услугу не превышает 1000 рублей, а если необходимы дополнительные исследования, например, ЭЭГ — электроэнцефалография (метод диагностики состояния нервной системы), то сумма будет повышаться.

Что делать в случае отказа

Как утверждает Ирина Юзуп, справку могут не выдать при условии, если человек состоит на учете:
“Кроме того, отказано в получении может быть по решению врача, если при проведении исследований было определено, что вы не можете получить документ. В таком случае может потребоваться помощь юриста”, — рассказала Ирина Юзуп.
Если гражданин с отказом в справке не согласен, то в первую очередь необходимо обжаловать действия специалиста и написать заявление на имя главврача. Если это не помогло, то дальнейшим шагом будет обжалование решений в суде, который может назначить дополнительную экспертизу.
Другой вариант — оставить на сайте прокуратуры обращение с описанием инцидента. Однако такой способ может занять время — рассмотрение заявления занимает около месяца. К тому же есть вероятность, что обращение направят в Минздрав.

Изменения в 2025 году

В 2025 году порядок оформления документа не изменился. Для получения справки необходимо пройти медицинскую комиссию в медучреждении, где проводится освидетельствование.
С 1 сентября 2025 года данные об алкогольном опьянении водителей будут передаваться в наркологические диспансеры по их месту жительства. В Минздраве пояснили, что эта мера поможет улучшить контроль за состоянием здоровья автолюбителей.
 
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