https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи

Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи - РИА Новости, 25.02.2025

Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи

Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи, где сошла лавина, пострадавших передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:31:00+03:00

2025-02-25T07:31:00+03:00

2025-02-25T08:36:00+03:00

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роза хутор

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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи, где сошла лавина, пострадавших передали медикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. О сошедшей лавине в горах Сочи за пределами горного курорта "Роза Хутор", сообщили в МЧС РФ в понедельник. Уточнялось, что на месте происшествия находилось трое туристов, один из них был без связи. По уточненным данным "Розы", группа состояла из гида и двух райдеров, а лавина сошла в балке Глубокая (прилегает с востока к границам зоны катания курорта). В течение дня двоим удалось связаться со спасателями и оставить свои координаты, спасатели выдвинулись к месту ЧП, однако путь к пострадавшим оказался непрост. Как поясняли РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, до места схода лавины сперва добираются на автомобиле, затем по канатной дороге и после - пешком. "Двух сноубордистов вывели и передали врачам", - сказала собеседница агентства. Третьего пока ищут. Штормовое предупреждение из-за непогоды продолжает действовать в Сочи.

https://ria.ru/20250224/sobaki-2000360261.html

сочи

россия

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Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи накануне после схода лавины. Группа состояла из трех человек, третьего все еще ищут. 2025-02-25T07:31 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роза хутор