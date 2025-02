https://ria.ru/20250225/sovetnik-2001575056.html

Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведданными, пишет FT

Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведданными, пишет FT - РИА Новости, 25.02.2025

Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведданными, пишет FT

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро предлагает американскому лидеру перестать делиться с Канадой... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:25:00+03:00

2025-02-25T19:25:00+03:00

2025-02-25T19:54:00+03:00

в мире

канада

сша

великобритания

дональд трамп

джастин трюдо

стив бэннон

five eyes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро предлагает американскому лидеру перестать делиться с Канадой разведданными и исключить ее из международного объединения Five Eyes, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Five Eyes (англ. "пять глаз") - международное объединение, в рамках которого разведки США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии делятся данными между собой. "Наварро, имеющий легкий доступ в Овальный кабинет благодаря своим близким отношениям с Трампом, утверждает, что США должны усилить давление на Канаду, исключив страну из Five Eyes", - говорится в статье с примечанием о том, что реакция Трампа на озвученную идею остается неизвестной. Экс-советник Трампа Стив Бэннон в комментарии изданию назвал любые попытки исключить Канаду из Five Eyes нецелесообразными, однако заявил, что стране не хватает средств для становления сильной арктической державой, по причине чего ей "пора осознать, что Трамп не шутил", когда заявлял о притязаниях на территории Канады. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 февраля заявил на экономическом саммите Канады и США в Торонто, что считает притязания президента США Дональда Трампа на канадскую территорию реальными. Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.

https://ria.ru/20250108/tramp-1992784716.html

https://ria.ru/20250109/senatory-1992937299.html

канада

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, сша, великобритания, дональд трамп, джастин трюдо, стив бэннон, five eyes