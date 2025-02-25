Трампу предложили перестать делиться с Канадой разведданными, пишет FT
FT: советник Наварро предложил Трампу перестать делиться разведданными с Канадой
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро предлагает американскому лидеру перестать делиться с Канадой разведданными и исключить ее из международного объединения Five Eyes, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Five Eyes (англ. "пять глаз") - международное объединение, в рамках которого разведки США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии делятся данными между собой.
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"Наварро, имеющий легкий доступ в Овальный кабинет благодаря своим близким отношениям с Трампом, утверждает, что США должны усилить давление на Канаду, исключив страну из Five Eyes", - говорится в статье с примечанием о том, что реакция Трампа на озвученную идею остается неизвестной.
Экс-советник Трампа Стив Бэннон в комментарии изданию назвал любые попытки исключить Канаду из Five Eyes нецелесообразными, однако заявил, что стране не хватает средств для становления сильной арктической державой, по причине чего ей "пора осознать, что Трамп не шутил", когда заявлял о притязаниях на территории Канады.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 февраля заявил на экономическом саммите Канады и США в Торонто, что считает притязания президента США Дональда Трампа на канадскую территорию реальными.
Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо "девочкой" и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
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