https://ria.ru/20250225/sobaki-2001585806.html
В Пермском крае стая собак напала на пенсионерку
В Пермском крае стая собак напала на пенсионерку - РИА Новости, 25.02.2025
В Пермском крае стая собак напала на пенсионерку
Стая собак напала на пенсионерку в пермском Красновишерске, женщина госпитализирована, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУ СКР по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:50:00+03:00
2025-02-25T20:50:00+03:00
2025-02-25T20:50:00+03:00
происшествия
красновишерск
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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Стая собак напала на пенсионерку в пермском Красновишерске, женщина госпитализирована, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУ СКР по региону. По данным ведомства, в понедельник у дома на улице Толстого в Красновишерске в Пермском крае стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь. В местных пабликах в соцсетях указывается, что женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. "В Красновишерске следователями СК России возбуждено уголовное дело (по части 1 статьи 293 УК РФ - халатность) по факту нападения собак на пожилую женщину", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели участок улицы, где собаки напали на пенсионерку, сейчас сотрудники СК допрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Кроме того, после ЧП краевая прокуратура начала проверку и даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с животными без владельцев. Красновишерск находится на севере Пермского края, примерно в 300 километрах от Перми. Нередко в некоторых деревнях Красновишерского района в зимнее время волки нападают на домашних животных, в том числе на собак.
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html
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происшествия, красновишерск, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красновишерск, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае стая собак напала на пенсионерку
В Пермском крае стая собак напала на пенсионерку, женщину госпитализировали