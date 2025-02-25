В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
Хозяйку собак, загрызших девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюСотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 25 фев — РИА Новости. Хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края в Telegram-канале.
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"Постановлением суда в отношении гражданки Ч. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 23 апреля 2025 года. В феврале 2025 года принадлежащие гражданке Ч. собаки напали на малолетнюю К. От большого количества полученных укусов смерть ребенка наступила на месте происшествия", — говорится в материале.
По информации 161.RU, речь идет о бездомной стае, а задержанная женщина только подкармливала их у себя во дворе. Жители района пожаловалось, что видели еще минимум пять подобных свор собак. Они рассказали СМИ, что это произошло из-за того, что дачники часто бросали животных в конце сезона.
Как пишет издание, люди неоднократно обращали внимание на эту проблему. Они боятся ходить по улицам, потому что стаи заполнили район. В частности, были случаи нападения на домашних собак.
Ранее следственное управление СК по Ставропольскому краю уголовное дело. В воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял, когда на него напали собаки. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти девочку не удалось.
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