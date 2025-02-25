Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 25.02.2025 (обновлено: 19:14 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку - РИА Новости, 25.02.2025
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку
Хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:15:00+03:00
2025-02-25T19:14:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001155319_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_1ceb356ab5cd99a95fed878e472a0d22.jpg
ПЯТИГОРСК, 25 фев — РИА Новости. Хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края в Telegram-канале. &quot;Постановлением суда в отношении гражданки Ч. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 23 апреля 2025 года. В феврале 2025 года принадлежащие гражданке Ч. собаки напали на малолетнюю К. От большого количества полученных укусов смерть ребенка наступила на месте происшествия&quot;, — говорится в материале.По информации 161.RU, речь идет о бездомной стае, а задержанная женщина только подкармливала их у себя во дворе. Жители района пожаловалось, что видели еще минимум пять подобных свор собак. Они рассказали СМИ, что это произошло из-за того, что дачники часто бросали животных в конце сезона. Как пишет издание, люди неоднократно обращали внимание на эту проблему. Они боятся ходить по улицам, потому что стаи заполнили район. В частности, были случаи нападения на домашних собак. Ранее следственное управление СК по Ставропольскому краю уголовное дело. В воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял, когда на него напали собаки. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти девочку не удалось.
https://ria.ru/20250219/sobaki-2000422919.html
ставрополь
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001155319_15:0:972:717_1920x0_80_0_0_cf31ed8bf30179565f6f3a500c4ef3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе арестовали хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку

Хозяйку собак, загрызших девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля

© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюСотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
Сотрудник СК на месте нападения собак на ребенка в Ставрополе
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 25 фев — РИА Новости. Хозяйку собак, загрызших девятилетнюю девочку в Ставрополе, заключили под стражу до 25 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края в Telegram-канале.
«

"Постановлением суда в отношении гражданки Ч. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 23 апреля 2025 года. В феврале 2025 года принадлежащие гражданке Ч. собаки напали на малолетнюю К. От большого количества полученных укусов смерть ребенка наступила на месте происшествия", — говорится в материале.

По информации 161.RU, речь идет о бездомной стае, а задержанная женщина только подкармливала их у себя во дворе. Жители района пожаловалось, что видели еще минимум пять подобных свор собак. Они рассказали СМИ, что это произошло из-за того, что дачники часто бросали животных в конце сезона.
Как пишет издание, люди неоднократно обращали внимание на эту проблему. Они боятся ходить по улицам, потому что стаи заполнили район. В частности, были случаи нападения на домашних собак.
Ранее следственное управление СК по Ставропольскому краю уголовное дело. В воскресенье днем в Ставрополе ребенок гулял, когда на него напали собаки. Проживающий недалеко от места происшествия мужчина попытался отогнать их, выстрелив в них. Однако было уже поздно, спасти девочку не удалось.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Анапе проверят сообщения об увеличении числа бездомных собак
19 февраля, 23:58
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала