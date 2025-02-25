В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв
В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв при испытании гаубицы
© Getty Images / SOPA Images/Jan HusarСотрудники полиции в Словакии
© Getty Images / SOPA Images/Jan Husar
Сотрудники полиции в Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв, который во вторник прогремел в военно-техническом институте в Словакии, произошел в ходе испытания гаубицы Zuzana 2, которую в республике производят для Украины, сообщило словацкое издание Denník N.
Ранее во вторник телеканал ТА3 сообщил, что два человека пострадали при взрыве в военно-техническом испытательном институте, который принадлежит министерству обороны Словакии. ЧП произошло в ходе испытательных стрельб.
"Взрыв в военном институте произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины. По данным источников издания Denník N, ее тестировали перед окончательной передачей заказчику", - говорится в сообщении портала.
По данным главы министерства обороны Словакии Роберта Калиняка, пострадали два сотрудника компании Konštrukta-Defence, которая занимается производством гаубиц Zuzana 2.
В начале июля 2023 года теперь уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на производство 16 гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 планировалось в 2024 году, но в мае 2024 года издание Denník N сообщило, что их производство задерживается в Словакии из-за нехватки деталей, которые идут на производство другого вида гаубиц.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На юге Таиланда прогремели взрывы
23 февраля, 09:41