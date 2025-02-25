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В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
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17:02 25.02.2025 (обновлено: 17:16 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/smi-2001546567.html
В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв
В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв - РИА Новости, 25.02.2025
В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв
Взрыв, который во вторник прогремел в военно-техническом институте в Словакии, произошел в ходе испытания гаубицы Zuzana 2, которую в республике производят для... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:02:00+03:00
2025-02-25T17:16:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв, который во вторник прогремел в военно-техническом институте в Словакии, произошел в ходе испытания гаубицы Zuzana 2, которую в республике производят для Украины, сообщило словацкое издание Denník N. Ранее во вторник телеканал ТА3 сообщил, что два человека пострадали при взрыве в военно-техническом испытательном институте, который принадлежит министерству обороны Словакии. ЧП произошло в ходе испытательных стрельб. "Взрыв в военном институте произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины. По данным источников издания Denník N, ее тестировали перед окончательной передачей заказчику", - говорится в сообщении портала. По данным главы министерства обороны Словакии Роберта Калиняка, пострадали два сотрудника компании Konštrukta-Defence, которая занимается производством гаубиц Zuzana 2. В начале июля 2023 года теперь уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на производство 16 гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 планировалось в 2024 году, но в мае 2024 года издание Denník N сообщило, что их производство задерживается в Словакии из-за нехватки деталей, которые идут на производство другого вида гаубиц. Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250225/napadenie-2001487070.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт калиняк, зузана чапутова, владимир зеленский, нато
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Калиняк, Зузана Чапутова, Владимир Зеленский, НАТО
В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв

В военно-техническом институте в Словакии прогремел взрыв при испытании гаубицы

© Getty Images / SOPA Images/Jan HusarСотрудники полиции в Словакии
Сотрудники полиции в Словакии - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Getty Images / SOPA Images/Jan Husar
Сотрудники полиции в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Взрыв, который во вторник прогремел в военно-техническом институте в Словакии, произошел в ходе испытания гаубицы Zuzana 2, которую в республике производят для Украины, сообщило словацкое издание Denník N.
Ранее во вторник телеканал ТА3 сообщил, что два человека пострадали при взрыве в военно-техническом испытательном институте, который принадлежит министерству обороны Словакии. ЧП произошло в ходе испытательных стрельб.
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"Взрыв в военном институте произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины. По данным источников издания Denník N, ее тестировали перед окончательной передачей заказчику", - говорится в сообщении портала.
По данным главы министерства обороны Словакии Роберта Калиняка, пострадали два сотрудника компании Konštrukta-Defence, которая занимается производством гаубиц Zuzana 2.
В начале июля 2023 года теперь уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова сообщала по итогам встречи с Владимиром Зеленским, что Словакия и Украина заключили контракт на производство 16 гаубиц Zuzana 2, первые две гаубицы были переданы украинской стороне 1 августа 2023 года. Проект реализуется при финансовой поддержке Дании, Германии и Норвегии. Завершить процесс передачи Украине 14 гаубиц Zuzana 2 планировалось в 2024 году, но в мае 2024 года издание Denník N сообщило, что их производство задерживается в Словакии из-за нехватки деталей, которые идут на производство другого вида гаубиц.
Zuzana 2 - самоходная артиллерийская установка калибра 155 миллиметров, она производится в Словакии на восьмиколесном шасси TATRA.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт КалинякЗузана ЧапутоваВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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