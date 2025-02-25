https://ria.ru/20250225/smartfon-2001413520.html

Обзор смартфона HONOR Magic 7 Pro: флагман с искусственным интеллектом

Обзор смартфона HONOR Magic 7 Pro: флагман с искусственным интеллектом - РИА Новости, 25.02.2025

Обзор смартфона HONOR Magic 7 Pro: флагман с искусственным интеллектом

Новый претендент на звание одного из главных флагманских смартфонов в мире Android — глобальная версия HONOR Magic 7 Pro, которая заметно изменилась... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:46:00+03:00

2025-02-25T11:46:00+03:00

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россия

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Новый претендент на звание одного из главных флагманских смартфонов в мире Android — глобальная версия HONOR Magic 7 Pro, которая заметно изменилась относительно прошлогоднего и тепло встреченного пользователями Magic6 Pro (Мэджик6 Про). О смартфоне, который хочет быть бескомпромиссным камерофоном, расскажем в материале РИА Новости. ДизайнВнешне HONOR Magic 7 Pro выглядит, как эволюционное развитие дизайна предшественника — линии стали более прямыми, но смартфон все так же приятно лежит в руке. У Magic 7 Pro есть свое "лицо" на фоне однообразной массы современных смартфонов. Так, крупный камерный блок выглядит крайне оригинально за счет вписанной черной окружности в металлическую окантовку.Металла в корпусе много — из алюминия сделана рама. В зависимости от расцветки отличается и ее покрытие: в "Графитовом черном" оно глянцевое, есть варианты и с матовым напылением.На ощупь приятна задняя панель из матового стекла. Взгляд цепляется и за интересные текстуры, которые также отличаются в зависимости от цвета.По моде 2025 года, в смартфоне уделено много внимания защищенности. Так, переднее стекло, HONOR NanoCrystal Shield (НаноКристал Шилд), по уверению производителя, в 10 раз устойчивее к царапинам и падениям, чем обычное стекло смартфона. Или, что гораздо информативнее, стекло имеет твердость более 7 баллов по шкале Мосса — мелочь или песок в кармане ему не страшны. Еще одним нововведением стала пылевлагозащита IP68/IP69: Magic 7 Pro может пережить погружение на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут и воздействие струями горячей воды и пара или воды под давлением.ДисплейДругой тренд, который нашел отражение в HONOR Magic 7 Pro, это экран с микроизгибами по четырем сторонам и практически симметричными тонкими рамками по периметру. Новая геометрия панелей явно удобнее в повседневном использовании, чем "водопады" с крутыми закруглениями граней.Дисплей смартфона технически представляет собой 6,8-дюймовую OLED-панель с разрешением 1280 x 2800 пикселей, поддержкой высокочастотного обновления экрана (LTPO, с плавной регулировкой от 1 до 120 Гц) и пиковой яркостью 5000 нит. Последнюю можно будет наблюдать при воспроизведении специального контента, например, в формате HDR Vivid. Но и в "гражданском" варианте Magic 7 Pro обеспечивает очень яркую и сочную картинку, на белой точке мы намерили яркость более 1600 нит.Большое внимание в смартфоне уделено безопасности экрана для глаз пользователя во время долгого использования. Так, здесь применен высокочастотный ШИМ (4320 Гц), что гарантирует отсутствие видимого мерцания. В матрице применяли технологию круговой поляризации, которая имитирует мягкое естественное освещение. А функция ИИ-дефокус призвана снизить эффект временной близорукости при длительном взаимодействии с некоторым софтом.Производительность, коммуникации и софтДля флагманского смартфона в 2025 году главной платформой является Snapdragon 8 Elite(Элит). HONOR Magic 7 Pro исключением не стал, ему достался чипсет Qualcomm. Это 8-ядерный процессор, работающий на максимальной частоте 4,32 ГГц, выполненный по 3-нм техпроцессу и включающий видеоядро Adreno 830 (Адрено 830).Мощная платформа и ее реализация HONOR позволяют Magic 7 Pro быть крайне производительным смартфоном — в синтетическом бенчмарке AnTuTu смартфон набирает более 2,7 миллиона баллов. Правда, для рекордов необходимо включать в настройках питания производительный режим, в котором смартфон ощутимо нагревается и потребляет больше энергии.Но если вам надо "ехать, а не шашечки", то и в оптимизированном режиме энергопотребления HONOR Magic 7 Pro демонстрирует крайне высокую производительность. Для мобильных геймеров он станет настоящей находкой — в современных тайтлах смартфон обеспечит максимальный уровень графических настроек, а в таких специфических задачах, как эмуляция игровых платформ прошлых лет, Magic 7 Pro, например, обеспечивает плавную работу игр PS2.Не в последнюю очередь высокую производительность обеспечивает и фирменная оболочка MagicOS 9.0 на Android 15. Новая версия MagicOS получила улучшенный интерфейс, обновленные инструменты для персонализации пользовательского опыта, а также ИИ-инструменты. Функций, в которых использованы ИИ-алгоритмы, тут много. Пользователям предлагают воспользоваться функцией Magic Portal (+0) второго поколения. Она нужна для распознавания контента и перемещения между приложениями или поиска в интернете одним жестом. Кроме того, функция позволяет автоматически выделять и копировать текст с фотографий и картинок, распознавать и выбирать любой контент на экране по жесту "круг костяшкой пальца".В крупной сетевой рознице доступна одна конфигурация памяти — 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR5X) и 512 ГБ памяти (UFS 4.0). Если первую расширить нельзя (карты памяти во флагманах давно стали моветон), то в ОЗУ можно "накинуть" еще 12 ГБ при помощи технологии HONOR RAM Turbo.Набор интерфейсов и коммуникаций HONOR Magic 7 Pro, как и приличествует современному смартфону, очень широкий. От поддержки 5G и Wi-Fi (вайфай) 7-й версии до инфракрасного порта и чипа для бесконтактной оплаты NFC (Эн-Эф-Си). Но есть и особенности, которые выделяют флагман. Так, здесь использован порт USB Type-C 3.2 (Ю-Эс-Би Тип С 3.2) для быстрой передачи данных. В дополнение к двум физическим сим-картам есть и поддержка e-SIM (Е Сим)— последнее, к слову, появилось именно в глобальной версии, смартфоны для китайского рынка виртуальные "симки" не поддерживают.КамераКамерный модуль смартфона получил собственное название — AI HONOR Falcon. Это намекает на недюжинные возможности HONOR Magic 7 Pro по съемке фото и видео.Характеристики впечатляют:- главная камера разрешением 50 Мп с изменяемой диафрагмой (f/1.4-f/2.0), лазерным автофокусом, однонаправленным автофокусом и оптической стабилизацией;- 50-мп сверхширокоугольная камера с углом обзора 122 градуса и автофокусом;- телефотокамера на 200 Мп (сенсор размером 1/1,4 дюйма) с автофокусом и оптическим стабилизатором.В четвертом глазке камерного модуля скрываются лазер для повышения скорости и точности фокусировки, датчики цветовой температуры и мерцания.Основная камера Magic 7 Pro при хорошем освещении делает качественные яркие кадры. Автобаланс белого работает без ошибок, динамический диапазон довольно широк, а детализация высока.Высокое разрешение основного датчика позволяет делать снимки с двукратным увеличением без потери качества. При трехкратном зуме в дело вступает 200-мп телефото с перископной линзой. Эти снимки отличаются приятной цветопередачей и широким динамическим диапазоном. Шестикратный гибридный зум, что удивляет не меньше, практически не отличается по качеству и детализации снимков от оптического увеличения.Кстати, зум можно (и нужно) использовать для съемки портретных фото. В HONOR предлагают специальный портретный режим съемки Harcourt (Аркур) с тремя предустановленными фильтрами.Фотографии, получаемые с "ширика" неотличимы по цветокоррекции от снимков с других датчиков, что не может не радовать. Здесь получаем высокодетализированные снимки с минимальной зернистостью и широкий динамический диапазон.HONOR Magic 7 Pro пишет видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду — причем, еще и переключаться между сенсорами во время съемки в высоком разрешении. Кстати, фронтальная камера, которая тут на 50 Мп, также умеет записывать селфи-видео в таком качестве.В смартфоне можно найти много программных функций, связанных с фото и видео. Например, "Захват движения" позволяет распознавать и с высокой четкостью снимать лучшие моменты в зависимости от выражений лица, например появления улыбки, а также распознавать и делать четкие или автоматические снимки спорта и других активностей. Функция HD Super Burst (Эйч-Ди Супер Баст) с помощью ИИ позволяет захватывать , непрерывную скоростную серию до 30 кадров даже быстродвижущихся объектов и с высоким качеством, резкостью и детализацией каждого снимка.Звук, безопасность и автономностьСтереозвучанием смартфона в 2025 году вряд ли кого-то можно удивить, но HONOR припасли "фишку" для меломанов — здесь увеличена акустическая камера каждого динамика. Более того, спикеры воспроизводят трек противоположного канала на меньшей громкости, в дополнение к собственному каналу. Все это позволило добиться необычного звучания, с увеличенными громкостью и объемом. Есть и программная "улучшалка": в настройках можно включить режимы "Премиум-басы" и "Объемное 3D-звучание", а также "Стандартный режим" без AI (ИИ)-оптимизаций.Поработали в HONOR и над защитой данных в смартфоне. Во-первых, здесь использован ультразвуковой сканер отпечатка пальцев — это позволяет считывать биометрические данные, даже если палец влажный. Есть у этого решения и другой плюс, ведь в отличие от оптических датчиков, ультразвуковой не слепит яркой подсветкой пользователя в темноте.Во-вторых, в овальном вырезе под фронтальную камеру скрывается не только селфи-сенсор, но и 3D-сканером ToF(Т-Оф). Подзабытая в мире Android технология позволяет не только ускорить распознавания лица владельца, но и обеспечит надежную защиту для входа в банковские приложения, автозаполнение паролей и других операций с персональными данными.Остался и чип безопасности HONOR S1, отвечающий за безопасную среду хранения паролей, биометрических данных и другой конфиденциальной информации в смартфоне.По моде этого года, смартфону достался кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5850 мАч. С HONOR Magic 7 Pro можно рассчитывать на долгое время автономной работы — смартфон играючи выдавал девять часов свечения экрана при интенсивном использовании. При желании, Magic 7 Pro на одном заряде можно "растянуть" на два дня работы.Заряжать смартфон можно как беспроводной, так и проводной зарядкой. В последнем случае, для этого предлагается использовать комплектный 100-ваттный блок питания, который позволяет зарядить аккумулятор до 100% за 35 минут.ИтогоЧто же, у HONOR получился достойный преемник Magic6 Pro. HONOR Magic 7 Pro не только не растерял достоинств прошлогодней модели, но и нарастил свои возможности буквально по всем пунктам. Получился сбалансированный Android-смартфон топового уровня, собравший в себя новые тренды рынка, вроде пылевлагозащищенности и кремний-углеродного аккумулятора.HONOR Magic 7 Pro стал доступен для предзаказа с 25 февраля по цене 139 999 рублей. В период с 25 февраля по 3 марта действует специальное предложение: скидка 10 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 в подарок.Информация о продавце:ООО "МВМ" 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 5 этаж, помещение II, комната 3, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740, КПП 997350001, БИК 044525225.Реклама, Рекламодатель ООО "АБСОЛЮТ ТРЕЙД", ИНН: 5024177951, erid: F7NfYUJCUneRGykKNGnV

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, смартфон, гаджеты, honor, технологии