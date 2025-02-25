https://ria.ru/20250225/slutskij-2001580294.html

Слуцкий посоветовал ЕС отказаться от антироссийской риторики

Слуцкий посоветовал ЕС отказаться от антироссийской риторики - РИА Новости, 25.02.2025

Слуцкий посоветовал ЕС отказаться от антироссийской риторики

Президент США Дональд Трамп продолжает "гнуть" Европу, но для того, чтобы получить достойное место за столом переговоров, представителям ЕС стоит отбросить... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает "гнуть" Европу, но для того, чтобы получить достойное место за столом переговоров, представителям ЕС стоит отбросить антироссийскую риторику, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Как ранее сообщала газета Times cо ссылкой на дипломатические источники, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время своих визитов в Вашингтон попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. "Приехав в Вашингтон с твердым намерением переубедить Трампа вести диалог с Россией, на выходе Макрон, наоборот, говорил о необходимости возобновления контактов с (президентом России - ред.) Владимиром Путиным... Трамп продолжает "гнуть" Европу. Еще один показательный и, надо сказать, конструктивный эпизод произошел в Совбезе ООН, где впервые за три года конфликта была поддержана резолюция в пользу мирного урегулирования на Украине без характерных для прошлых лет русофобских клише. Проект был внесен американской стороной. Французы и британцы не смогли протащить антироссийские поправки, но тем не менее на вето в итоге не пошли", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что "Европа очень не хочет остаться на вторых ролях мировой политики". "Но для того, чтобы получить достойное место за столом переговоров, представителям ЕС стоит отбросить антироссийскую риторику и, наконец, здраво оценить реалии украинского конфликта. Ведь достичь "стратегического поражения России" им не по зубам", - добавил депутат.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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Наталья Макарова

в мире, европа, россия, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), эммануэль макрон, евросоюз, госдума рф, оон, мюнхенская конференция по безопасности