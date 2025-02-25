Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО
Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу Украине данных о комплексе ПВО
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ, осужден на 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово... 2-м Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
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Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь на территории городского округа Подольска, осуществил фотосъемку расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он отправил полученные данные по мессенджеру "украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта", добавляет СК России.
"В 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу Российской Федерации оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ведомстве.
Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.
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