https://ria.ru/20250225/sk-2001409300.html

Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО

Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО - РИА Новости, 25.02.2025

Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО

Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:06:00+03:00

2025-02-25T09:06:00+03:00

2025-02-25T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ, осужден на 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово... 2-м Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь на территории городского округа Подольска, осуществил фотосъемку расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он отправил полученные данные по мессенджеру "украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта", добавляет СК России."В 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу Российской Федерации оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ведомстве.Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.

https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html

https://ria.ru/20240920/navodchik-1973846539.html

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московская область (подмосковье), россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), происшествия