Рейтинг@Mail.ru
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:06 25.02.2025 (обновлено: 09:18 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sk-2001409300.html
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО - РИА Новости, 25.02.2025
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО
Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:06:00+03:00
2025-02-25T09:18:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ, осужден на 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово... 2-м Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь на территории городского округа Подольска, осуществил фотосъемку расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он отправил полученные данные по мессенджеру "украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта", добавляет СК России."В 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу Российской Федерации оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ведомстве.Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.
https://ria.ru/20241217/krym-1989607140.html
https://ria.ru/20240920/navodchik-1973846539.html
московская область (подмосковье)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Жителя Подмосковья осудили за передачу Украине данных о комплексе ПВО

Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу Украине данных о комплексе ПВО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Житель Подмосковья, отправивший украинским кураторам данные о комплексе ПВО для наведения атаки БПЛА, а также замышлявший теракты в нескольких регионах РФ, осужден на 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю городского округа Домодедово... 2-м Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей", - сказали в ведомстве.
Задержание жителя Ялты, который передавал украинским спецслужбам данные о передвижениях военной техники в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву данные о военной технике
17 декабря 2024, 09:46
Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года осужденный, находясь на территории городского округа Подольска, осуществил фотосъемку расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны с фиксацией географических координат. Затем он отправил полученные данные по мессенджеру "украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта", добавляет СК России.
"В 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу Российской Федерации оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ведомстве.
Он признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В ЛНР задержали наводчика, передававшего данные для ракетных ударов Киеву
20 сентября 2024, 15:00
 
Московская область (Подмосковье)РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала