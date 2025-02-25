Две новые школы открыли в селах Тюменской области с начала 2025 года
В селах Тюменской области с начала 2025 года открыли две новые школы
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsУрок в школе
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 фев – РИА Новости. Средние общеобразовательные школы в селе Казанском Вагайского района и в поселке Першино Уватского района открыли в Тюменской области с начала 2025 года, обе они построены в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями.
Школа в селе Казанском Вагайского района начала работу 27 января. Открытие школы в поселке Першино Уватского района состоялось 24 февраля. Губернатор Александр Моор поучаствовал в официальных церемониях по видеосвязи.
"Новая школа на 60 мест распахнула двери в поселке Першино Уватского района. Она вторая в этом году школа, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
В сообщениях пресс-службы губернатора отмечается, что оба учебных учреждения оснащены современным оборудованием, оно позволяет использовать передовые образовательные технологии и более эффективно организовать учебно-воспитательный процесс.
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