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Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025
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14:20 25.02.2025 (обновлено: 14:23 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:20:00+03:00
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происшествия
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Борт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 рейсом Екатеринбург – Москва готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации. Борт принадлежит авиакомпании "Россия".
https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html
екатеринбург
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4.7
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происшествия, екатеринбург, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Екатеринбург, Шереметьево (аэропорт)
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево

Самолет из Екатеринбурга с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Борт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 рейсом ЕкатеринбургМосква готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации. Борт принадлежит авиакомпании "Россия".
Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Шереметьево самоходный трап столкнулся с самолетом
14 февраля, 11:40
 
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