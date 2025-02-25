https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html

Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево

Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025

Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:20:00+03:00

2025-02-25T14:20:00+03:00

2025-02-25T14:23:00+03:00

происшествия

екатеринбург

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Борт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 рейсом Екатеринбург – Москва готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации. Борт принадлежит авиакомпании "Россия".

https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html

екатеринбург

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, шереметьево (аэропорт)