https://ria.ru/20250225/sheremetevo-2001502546.html
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево - РИА Новости, 25.02.2025
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:20:00+03:00
2025-02-25T14:20:00+03:00
2025-02-25T14:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_79ef32aab8da5059df7ce200c5407049.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в аэропорту "Шереметьево" c неисправностью в системе радиолокации, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Борт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Екатеринбурга, штатно сел в Шереметьево", - сказал собеседник агентства.Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Sukhoi Superjet 100 рейсом Екатеринбург – Москва готовится сесть в "Шереметьево". Предположительно, у самолета неисправность систем радиолокации. Борт принадлежит авиакомпании "Россия".
https://ria.ru/20250214/samolet-1999312905.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888805004_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_394ed86508a3ed1704fa3546782fa7f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Екатеринбург, Шереметьево (аэропорт)
Самолет с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево
Самолет из Екатеринбурга с неисправностью радиолокации штатно сел в Шереметьево