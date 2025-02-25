https://ria.ru/20250225/sbu-2001512200.html
В Херсонской области задержали подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ
В Херсонской области задержали подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ - РИА Новости, 25.02.2025
В Херсонской области задержали подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ
Российскими контрразведчиками в Херсонской области задержана 51-летняя гражданка Украины, подозреваемая в причастности к шпионажу в пользу СБУ, подозреваемая... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:56:00+03:00
2025-02-25T14:56:00+03:00
2025-02-25T14:56:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Российскими контрразведчиками в Херсонской области задержана 51-летняя гражданка Украины, подозреваемая в причастности к шпионажу в пользу СБУ, подозреваемая заключена под стражу, сообщили журналистам в УФСБ России по региону. "Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что подозреваемая в период с июня 2023 по апрель 2024 год по заданию СБУ осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области. Сейчас в ее отношении следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж"... Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель контрразведывательного ведомства. Он отметил, что санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявления её преступных связей. Ранее в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
https://ria.ru/20250121/mariupol-1994730704.html
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россия, херсонская область , украина, служба безопасности украины, происшествия
Россия, Херсонская область , Украина, Служба безопасности Украины, Происшествия
В Херсонской области задержали подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ
ФСБ задержала 51-летнюю украинку, подозреваемую в шпионаже в пользу СБУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 фев - РИА Новости. Российскими контрразведчиками в Херсонской области задержана 51-летняя гражданка Украины, подозреваемая в причастности к шпионажу в пользу СБУ, подозреваемая заключена под стражу, сообщили журналистам в УФСБ России по региону.
"Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что подозреваемая в период с июня 2023 по апрель 2024 год по заданию СБУ
осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области
. Сейчас в ее отношении следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России
"Шпионаж"... Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель контрразведывательного ведомства.
Он отметил, что санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий и следственных действий для установления всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантки, а также выявления её преступных связей.
Ранее в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.