https://ria.ru/20250225/sbu-2001505525.html

СБУ заочно предъявила обвинения Shaman

СБУ заочно предъявила обвинения Shaman - РИА Новости, 25.02.2025

СБУ заочно предъявила обвинения Shaman

Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:36:00+03:00

2025-02-25T14:36:00+03:00

2025-02-25T14:37:00+03:00

шоубиз

россия

украина

херсонская область

shaman (ярослав дронов)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области. Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской специальной военной операции. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html

россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , shaman (ярослав дронов) , служба безопасности украины