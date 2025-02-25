Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:36 25.02.2025 (обновлено: 14:37 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sbu-2001505525.html
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman - РИА Новости, 25.02.2025
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman
Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:36:00+03:00
2025-02-25T14:37:00+03:00
шоубиз
россия
украина
херсонская область
shaman (ярослав дронов)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835585544_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_5d64836096eb98f38b71a1fda00793dc.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области. Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской специальной военной операции. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20250219/leva-2000237740.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835585544_97:0:2717:1965_1920x0_80_0_0_d49d313a3ec46dde332454875671068c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, херсонская область , shaman (ярослав дронов) , служба безопасности украины
Шоубиз, Россия, Украина, Херсонская область , SHAMAN (Ярослав Дронов) , Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Shaman

СБУ заочно предъявила обвинения певцу Shaman за поддержку России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов (Shaman)
Ярослав Дронов (Shaman) - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Ярослав Дронов (Shaman) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник, что заочно предъявила обвинения российскому артисту Ярославу Дронову (Shaman) за концерты и акции в поддержку России.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим псевдонимом Shaman", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве указали, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области. Ему вменяют прославление вооруженных сил РФ, поддержку российской специальной военной операции.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Солист рок группы Би-2 Лева (Егор Бортник)* - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Лидер "Би-2" рассказал пранкерам, как помогает Украине
19 февраля, 11:08
 
ШоубизРоссияУкраинаХерсонская областьSHAMAN (Ярослав Дронов)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала