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Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2025
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07:59 25.02.2025 (обновлено: 10:43 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/sanktsii-2001404182.html
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2025
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС
Сенатор от крымского региона Юрий Нимченко назвал включение его в 16-й пакет санкций Евросоюза высокой оценкой своей работы. РИА Новости, 25.02.2025
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россия
юрий нимченко
сергей карякин
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Юрий Нимченко назвал включение его в 16-й пакет санкций Евросоюза высокой оценкой своей работы. Согласно обнародованному в официальном журнале ЕС документу, сенаторы от Крыма, шахматист Сергей Карякин и член комитета СФ по обороне Юрий Нимченко попали в 16-й пакет санкций ЕС против России. Сообщается, что своей деятельностью они якобы способствовали "нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины". "Я рассматриваю включение меня в санкционные списки как высокую оценку моей деятельности и принципов, которые я отстаиваю. Я продолжу работать в интересах нашей страны и защищать национальные интересы, несмотря на давление извне", - сказал РИА Новости Нимченко. По его словам, важно помнить, что санкции не могут затушить голос тех, кто стоит за правдой и справедливостью.
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россия, юрий нимченко, сергей карякин, евросоюз
Россия, Юрий Нимченко, Сергей Карякин, Евросоюз
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС

Сенатор Нимченко: включение в санкции ЕС является высокой оценкой работы

© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. ВернадскогоЮрий Нимченко
Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : пресс-служба КФУ имени В.И. Вернадского
Юрий Нимченко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Юрий Нимченко назвал включение его в 16-й пакет санкций Евросоюза высокой оценкой своей работы.
Согласно обнародованному в официальном журнале ЕС документу, сенаторы от Крыма, шахматист Сергей Карякин и член комитета СФ по обороне Юрий Нимченко попали в 16-й пакет санкций ЕС против России. Сообщается, что своей деятельностью они якобы способствовали "нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины".
«
"Я рассматриваю включение меня в санкционные списки как высокую оценку моей деятельности и принципов, которые я отстаиваю. Я продолжу работать в интересах нашей страны и защищать национальные интересы, несмотря на давление извне", - сказал РИА Новости Нимченко.
По его словам, важно помнить, что санкции не могут затушить голос тех, кто стоит за правдой и справедливостью.
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РоссияЮрий НимченкоСергей КарякинЕвросоюз
 
 
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