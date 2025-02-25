https://ria.ru/20250225/sanktsii-2001404182.html
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2025
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС
Сенатор от крымского региона Юрий Нимченко назвал включение его в 16-й пакет санкций Евросоюза высокой оценкой своей работы. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:59:00+03:00
2025-02-25T07:59:00+03:00
2025-02-25T10:43:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Юрий Нимченко назвал включение его в 16-й пакет санкций Евросоюза высокой оценкой своей работы. Согласно обнародованному в официальном журнале ЕС документу, сенаторы от Крыма, шахматист Сергей Карякин и член комитета СФ по обороне Юрий Нимченко попали в 16-й пакет санкций ЕС против России. Сообщается, что своей деятельностью они якобы способствовали "нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины". "Я рассматриваю включение меня в санкционные списки как высокую оценку моей деятельности и принципов, которые я отстаиваю. Я продолжу работать в интересах нашей страны и защищать национальные интересы, несмотря на давление извне", - сказал РИА Новости Нимченко. По его словам, важно помнить, что санкции не могут затушить голос тех, кто стоит за правдой и справедливостью.
https://ria.ru/20250224/senator-2001326836.html
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россия, юрий нимченко, сергей карякин, евросоюз
Россия, Юрий Нимченко, Сергей Карякин, Евросоюз
Сенатор Нимченко прокомментировал свое включение в 16-й пакет санкций ЕС
Сенатор Нимченко: включение в санкции ЕС является высокой оценкой работы