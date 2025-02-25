Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Самолет в небе. Архивное фото
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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта курорта.
По данным аэропорта, сильный снег не прекращается третьи сутки и сопровождается снижением видимости до 500 метров.
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"В настоящее время аэропорт Сочи работает в соответствии с фактическими погодными условиями и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Тем не менее, возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Сочи. На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал. "Аэропорт Сочи и авиакомпании прилагают все усилия для обеспечения своевременного вылета пассажиров, однако главным приоритетом остается безопасность полетов", - сказано в сообщении воздушной гавани.
В воскресенье из-за сильного ветра в Сочи не смогли приземлиться 11 самолетов.