https://ria.ru/20250225/samolety-2001434769.html

Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 25.02.2025

Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:40:00+03:00

2025-02-25T10:40:00+03:00

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сочи

происшествия

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СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта курорта.По данным аэропорта, сильный снег не прекращается третьи сутки и сопровождается снижением видимости до 500 метров."В настоящее время аэропорт Сочи работает в соответствии с фактическими погодными условиями и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Тем не менее, возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Сочи. На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в Telegram-канале аэропорта.Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал. "Аэропорт Сочи и авиакомпании прилагают все усилия для обеспечения своевременного вылета пассажиров, однако главным приоритетом остается безопасность полетов", - сказано в сообщении воздушной гавани.В воскресенье из-за сильного ветра в Сочи не смогли приземлиться 11 самолетов.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001130128.html

https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия