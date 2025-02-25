Рейтинг@Mail.ru
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 25.02.2025 (обновлено: 12:17 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/samolety-2001434769.html
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 25.02.2025
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:40:00+03:00
2025-02-25T12:17:00+03:00
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта курорта.По данным аэропорта, сильный снег не прекращается третьи сутки и сопровождается снижением видимости до 500 метров."В настоящее время аэропорт Сочи работает в соответствии с фактическими погодными условиями и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Тем не менее, возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Сочи. На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в Telegram-канале аэропорта.Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал. "Аэропорт Сочи и авиакомпании прилагают все усилия для обеспечения своевременного вылета пассажиров, однако главным приоритетом остается безопасность полетов", - сказано в сообщении воздушной гавани.В воскресенье из-за сильного ветра в Сочи не смогли приземлиться 11 самолетов.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001130128.html
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Шесть самолетов, летевшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 25 фев – РИА Новости. Экипажи шести воздушных судов приняли решение уйти запасные аэродромы из-за снегопада в Сочи, авиагавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта курорта.
По данным аэропорта, сильный снег не прекращается третьи сутки и сопровождается снижением видимости до 500 метров.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково
23 февраля, 15:04
"В настоящее время аэропорт Сочи работает в соответствии с фактическими погодными условиями и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании. Тем не менее, возможны задержки вылетов из-за позднего прибытия воздушных судов в аэропорт Сочи. На 10.30, 25.02.2025 экипажами 6 бортов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал. "Аэропорт Сочи и авиакомпании прилагают все усилия для обеспечения своевременного вылета пассажиров, однако главным приоритетом остается безопасность полетов", - сказано в сообщении воздушной гавани.
В воскресенье из-за сильного ветра в Сочи не смогли приземлиться 11 самолетов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
23 февраля, 15:19
 
СочиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала