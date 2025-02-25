В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты
Fox News: в Чикаго чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Самолет авиакомпании Southwest Airlines Самолет авиакомпании Southwest Airlines
Самолет авиакомпании Southwest Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным самолетом при заходе на посадку в Чикагском международном аэропорту Мидуэй, сообщает телеканал Fox News.
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Согласно телеканалу, пассажирский самолет был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку, так как частный джет, выруливший на взлетно-посадочную полосу, перегородил ему путь.
Впоследствии пассажирский самолет смог благополучно приземлиться, указывает Fox News.
По данным телеканала CNN, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование инцидента.
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