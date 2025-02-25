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В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты - РИА Новости, 25.02.2025
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22:46 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/samolet-2001597948.html
В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты
В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты - РИА Новости, 25.02.2025
В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты
Пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным самолетом при заходе на посадку в Чикагском международном... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным самолетом при заходе на посадку в Чикагском международном аэропорту Мидуэй, сообщает телеканал Fox News. "Рейс 2504 авиакомпании Southwest из Омахи, штат Небраска, благополучно приземлился, совершив предупредительный маневр для избежания "возможного столкновения" с другим самолетом, выехавшим на взлетно-посадочную полосу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление авиакомпании. Согласно телеканалу, пассажирский самолет был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку, так как частный джет, выруливший на взлетно-посадочную полосу, перегородил ему путь. Впоследствии пассажирский самолет смог благополучно приземлиться, указывает Fox News. По данным телеканала CNN, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование инцидента. Глава министерства транспорта США ранее на фоне двух авиакатастроф в Соединенных Штатах заявил, что некоторые системы управления воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны. Седьмого февраля самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air, выполнявший региональный перелет, разбился на Аляске. Все 10 человек, которые были на его борту, погибли. Тридцать первого января медицинский борт Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. На его борту находились шесть человек, все они были гражданами Мексики. Впоследствии президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум заявила, что все пассажиры погибли. Двадцать девятого января в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета было три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999569759.html
https://ria.ru/20250212/samolet-1998976129.html
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в мире, сша, омаха, небраска, клаудия шейнбаум, southwest airlines, american airlines, мексика
В мире, США, Омаха, Небраска, Клаудия Шейнбаум, Southwest Airlines, American Airlines, Мексика
В США чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты

Fox News: в Чикаго чуть не столкнулись пассажирский и частный самолеты

CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Самолет авиакомпании Southwest Airlines Самолет авиакомпании Southwest Airlines
Самолет авиакомпании Southwest Airlines - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Самолет авиакомпании Southwest Airlines
Самолет авиакомпании Southwest Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пассажирский самолет американской авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным самолетом при заходе на посадку в Чикагском международном аэропорту Мидуэй, сообщает телеканал Fox News.
"Рейс 2504 авиакомпании Southwest из Омахи, штат Небраска, благополучно приземлился, совершив предупредительный маневр для избежания "возможного столкновения" с другим самолетом, выехавшим на взлетно-посадочную полосу", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на заявление авиакомпании.
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Согласно телеканалу, пассажирский самолет был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку, так как частный джет, выруливший на взлетно-посадочную полосу, перегородил ему путь.
Впоследствии пассажирский самолет смог благополучно приземлиться, указывает Fox News.
По данным телеканала CNN, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ведет расследование инцидента.
Глава министерства транспорта США ранее на фоне двух авиакатастроф в Соединенных Штатах заявил, что некоторые системы управления воздушным транспортом в стране не менялись со Второй мировой войны.
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Тридцать первого января медицинский борт Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии в направлении аэропорта в штате Миссури. На его борту находились шесть человек, все они были гражданами Мексики. Впоследствии президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум заявила, что все пассажиры погибли.
Двадцать девятого января в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета было три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.
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