https://ria.ru/20250225/rubio-2001589358.html
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием
США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:26:00+03:00
2025-02-25T21:26:00+03:00
2025-02-25T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart.Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что в случае отказа Украине во вступлении в НАТО предоставление ядерного оружия могло бы служить гарантией безопасности."Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьезно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы", — сказал онГоссекретарь США назвал такое требование нереалистичным. "Нужно меньше ядерных держав, а не больше", — резюмировал Рубио. Как отмечал Владимир Путин, любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать подобное вооружение киевскому режиму, заверил глава государства.
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Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием
Рубио: США не воспринимают всерьез предложения о ядерном оружии для Украины