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Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 25.02.2025 (обновлено: 21:52 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/rubio-2001589358.html
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием - РИА Новости, 25.02.2025
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием
США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:26:00+03:00
2025-02-25T21:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марко рубио
владимир зеленский
нато
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart.Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что в случае отказа Украине во вступлении в НАТО предоставление ядерного оружия могло бы служить гарантией безопасности."Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьезно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы", — сказал онГоссекретарь США назвал такое требование нереалистичным. "Нужно меньше ядерных держав, а не больше", — резюмировал Рубио. Как отмечал Владимир Путин, любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать подобное вооружение киевскому режиму, заверил глава государства.
https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html
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в мире, сша, украина, марко рубио, владимир зеленский, нато, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Владимир Путин
Рубио ответил на предложения обеспечить Украину ядерным оружием

Рубио: США не воспринимают всерьез предложения о ядерном оружии для Украины

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. США не воспринимают серьезно предложения обеспечить Украину ядерным оружием, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart.
Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что в случае отказа Украине во вступлении в НАТО предоставление ядерного оружия могло бы служить гарантией безопасности.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине
Вчера, 07:44
"Не думаю, что кто-то воспримет это предложение с их стороны серьезно, как я не думаю, что оснастить их ядерным оружием — это решение проблемы", — сказал он
Госсекретарь США назвал такое требование нереалистичным.
"Нужно меньше ядерных держав, а не больше", — резюмировал Рубио.
Как отмечал Владимир Путин, любая попытка Украины создать ядерное оружие встретит соответствующую реакцию. Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Кроме того, она отследит, если кто-либо из западных стран захочет передать подобное вооружение киевскому режиму, заверил глава государства.
Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Рубио надеется выяснить, что Россия может сделать для остановки конфликта
Вчера, 07:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарко РубиоВладимир ЗеленскийНАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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