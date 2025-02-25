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Рубио назвал темы обсуждения с Россией в случае урегулирования на Украине
Рубио назвал темы обсуждения с Россией в случае урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Рубио назвал темы обсуждения с Россией в случае урегулирования на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T21:08:00+03:00
2025-02-25T21:08:00+03:00
2025-02-25T21:33:00+03:00
россия
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что в случае урегулирования конфликта на Украине США хотели бы обсудить с Россией не только замороженные активы, но и затронутые американские компании."Есть возможности для совместной работы, и, очевидно, это повлечет за собой обсуждение не только российских активов, которые были заморожены европейцами или США или кем-то еще, но и американских компаний, которые пострадали", - заявил Рубио в интервью изданию Breitbart."Так что это будет частью более широкого разговора о том, как перезагрузить наши отношения", - отметил он.При этом, по словам Рубио, сейчас эти разговоры преждевременны, поскольку сначала нужно урегулировать конфликт на Украине.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рубио назвал темы обсуждения с Россией в случае урегулирования на Украине
Рубио заявил, что США хотели бы обсудить с РФ затронутые американские компании