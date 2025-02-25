https://ria.ru/20250225/rubio-2001402828.html

Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине

Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине - РИА Новости, 25.02.2025

Рубио раскритиковал "враждебные" резолюции в ООН по Украине

"Враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T07:44:00+03:00

2025-02-25T07:44:00+03:00

2025-02-25T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американскому порталу Breitbart, раскритиковав Киев за продвижение своего проекта документа."Президент Трамп хочет закончить эту войну. <...> Мы не ощущали, что это способствовало (завершению конфликта. — Прим. ред.), если честно, — иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна и они хотели продвигать свою резолюцию", — заявил он. Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.Первый документ призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.За документ проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. При этом Белград проголосовал за резолюцию по ошибке, сообщил позже президент Александр Вучич и извинился перед гражданами страны.В свою очередь, Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.Тем не менее оригинальный текст претерпел значительные изменения — из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, в результате он лишился нейтрального звучания. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между Россией и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением России на Украину". Москва также предложила поправку, дополнив требование незамедлительно прекратить конфликт словами "в том числе путем устранения его коренных причин". Ее Генассамблея отклонила.В результате США воздержались при голосовании, а Россия выступила против. Но резолюцию также приняли. Всего американский вариант поддержали 93 члена ООН, против проголосовали восемь, воздержались 73.Позднее Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Члены СБ документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и Россией". Поправки Москвы и стран Запада к документу не приняли.

https://ria.ru/20250225/rubio-2001402492.html

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001030843.html

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