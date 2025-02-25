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Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной - РИА Новости, 25.02.2025
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02:03 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rogov-2001390435.html
Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной
Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной - РИА Новости, 25.02.2025
Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной
Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине - позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, заявил... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T02:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине - позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. За резолюцию проголосовали 93 страны, против - 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. "На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов. При этом, по его словам, показательным стало голосование США, которые впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, а вместо этого предложили свой нейтральный вариант, в котором нет привычной и оголтелой русофобии. В тексте принятой резолюции, разработанной украинской стороной, нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Рогов, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной

Рогов: резолюция ГА ООН по Украине нацелена на разжигание конфликта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине - позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. За резолюцию проголосовали 93 страны, против - 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по ошибке, заявил Вучич
Вчера, 23:26
"На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, показательным стало голосование США, которые впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, а вместо этого предложили свой нейтральный вариант, в котором нет привычной и оголтелой русофобии.
В тексте принятой резолюции, разработанной украинской стороной, нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вулин назвал позором голосование за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
01:16
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир РоговДональд ТрампООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы Украины
 
 
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