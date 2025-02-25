https://ria.ru/20250225/rogov-2001390435.html

Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной

Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной - РИА Новости, 25.02.2025

Рогов назвал резолюцию ГА ООН по Украине позорной

Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине - позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, заявил... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T02:03:00+03:00

2025-02-25T02:03:00+03:00

2025-02-25T02:03:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир рогов

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине - позорный документ, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. За резолюцию проголосовали 93 страны, против - 18, а 65 воздержались. Резолюцию подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. "На площадках ООН продолжают плодить позорные резолюции, которые не отвечают изначальным принципам создания организации. Вместо поиска путей мира, принятая резолюция нацелена на разжигание и дальнейшее провоцирование военного конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов. При этом, по его словам, показательным стало голосование США, которые впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, а вместо этого предложили свой нейтральный вариант, в котором нет привычной и оголтелой русофобии. В тексте принятой резолюции, разработанной украинской стороной, нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора - США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html

https://ria.ru/20250225/vulin-2001388499.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины