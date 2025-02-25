Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault
Соколов: Renault не вернется в "АвтоВАЗ" за рубль, придется возмещать инвестиции
Завод Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, суммарно это порядка 112,5 миллиардов рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
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"В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам в кулуарах форума по регуляторной политике "ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти".
Соколов также отметил, что Renault, будучи акционером "АвтоВАЗа", в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что меньше нынешних объемов.
Генеральный директор Renault Лука де Мео в минувший четверг заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако в "Ростехе" РИА Новости тогда сообщали, что пока контактов с бывшим акционером "АвтоВАЗа" на тему его возвращения нет.