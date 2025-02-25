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Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault - РИА Новости, 25.02.2025
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16:09 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/renault-2001530996.html
Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault
Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault - РИА Новости, 25.02.2025
Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault
Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:09:00+03:00
2025-02-25T16:09:00+03:00
экономика
авто
россия
москва
максим соколов
автоваз
renault s.a
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, суммарно это порядка 112,5 миллиардов рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. "В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам в кулуарах форума по регуляторной политике "ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти". Соколов также отметил, что Renault, будучи акционером "АвтоВАЗа", в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что меньше нынешних объемов. Генеральный директор Renault Лука де Мео в минувший четверг заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако в "Ростехе" РИА Новости тогда сообщали, что пока контактов с бывшим акционером "АвтоВАЗа" на тему его возвращения нет.
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экономика, авто, россия, москва, максим соколов, автоваз, renault s.a, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Москва, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Renault S.A, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Renault Logan, Renault Clio
Глава "АвтоВАЗа" назвал условие возвращения Renault

Соколов: Renault не вернется в "АвтоВАЗ" за рубль, придется возмещать инвестиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавод Renault
Завод Renault - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Завод Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Если французская автомобильная группа Renault решит вернуть свою долю в "АвтоВАЗе", ей придется возместить инвестиции российского автопроизводителя за годы своего отсутствия, суммарно это порядка 112,5 миллиардов рублей, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Renault весной 2022 года передал в госсобственность РФ в рамках символической "сделки за рубль" 67,69% акций "АвтоВАЗа" (сейчас - у ФГУП "НАМИ") и 100% завода "Рено Россия" (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
«
"В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 миллиардам, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль", - сказал глава "АвтоВАЗа" журналистам в кулуарах форума по регуляторной политике "ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти".
Соколов также отметил, что Renault, будучи акционером "АвтоВАЗа", в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что меньше нынешних объемов.
Генеральный директор Renault Лука де Мео в минувший четверг заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Однако в "Ростехе" РИА Новости тогда сообщали, что пока контактов с бывшим акционером "АвтоВАЗа" на тему его возвращения нет.
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
21 февраля, 03:12
 
ЭкономикаАвтоРоссияМоскваМаксим СоколовАвтоВАЗRenault S.AНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault LoganRenault Clio
 
 
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