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Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом - РИА Новости, 25.02.2025
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16:41 25.02.2025 (обновлено: 17:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/rektor-2001538889.html
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом - РИА Новости, 25.02.2025
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом
Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:41:00+03:00
2025-02-25T17:02:00+03:00
происшествия
воронежский государственный университет
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, продлили меру пресечения в виде ареста на 6 месяцев, до 12 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В Ленинском районном суде Воронежа во вторник прошло предварительное заседание по делу ректора Воронежского Государственного университета Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедры Юрия Трещевского. Заседание проходило в закрытом режиме."Меру пресечения Ендовицкому Дмитрию Александровичу… оставить без изменения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, до 12 августа 2025 года", — сказал судья.Заведующему кафедрой Юрию Трещевскому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 12 августа.Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
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происшествия, воронежский государственный университет, воронеж
Происшествия, Воронежский государственный университет, Воронеж
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом

Суд оставил под арестом до 12 августа ректора ВГУ, обвиняемого в коррупции

© Фото : ВГУ/TelegramРектор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : ВГУ/Telegram
Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, продлили меру пресечения в виде ареста на 6 месяцев, до 12 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Ленинском районном суде Воронежа во вторник прошло предварительное заседание по делу ректора Воронежского Государственного университета Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедры Юрия Трещевского. Заседание проходило в закрытом режиме.
«
"Меру пресечения Ендовицкому Дмитрию Александровичу… оставить без изменения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, до 12 августа 2025 года", — сказал судья.
Заведующему кафедрой Юрию Трещевскому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 12 августа.
Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
Игорь Воротников - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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