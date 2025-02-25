https://ria.ru/20250225/rektor-2001538889.html
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом - РИА Новости, 25.02.2025
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом
Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:41:00+03:00
2025-02-25T16:41:00+03:00
2025-02-25T17:02:00+03:00
происшествия
воронежский государственный университет
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ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, продлили меру пресечения в виде ареста на 6 месяцев, до 12 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В Ленинском районном суде Воронежа во вторник прошло предварительное заседание по делу ректора Воронежского Государственного университета Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедры Юрия Трещевского. Заседание проходило в закрытом режиме."Меру пресечения Ендовицкому Дмитрию Александровичу… оставить без изменения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, до 12 августа 2025 года", — сказал судья.Заведующему кафедрой Юрию Трещевскому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 12 августа.Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежский государственный университет, воронеж
Происшествия, Воронежский государственный университет, Воронеж
Ректора воронежского госуниверситета оставили под арестом
Суд оставил под арестом до 12 августа ректора ВГУ, обвиняемого в коррупции
ВОРОНЕЖ, 25 фев - РИА Новости. Ректору воронежского вуза Дмитрию Ендовицкому, которого обвиняют в даче взятки и распространении порнографии, а также заведующему кафедры Юрию Трещевскому, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, продлили меру пресечения в виде ареста на 6 месяцев, до 12 августа, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Ленинском районном суде Воронежа
во вторник прошло предварительное заседание по делу ректора Воронежского Государственного университета
Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедры Юрия Трещевского. Заседание проходило в закрытом режиме.
«
"Меру пресечения Ендовицкому Дмитрию Александровичу… оставить без изменения в виде заключения под стражу на 6 месяцев, до 12 августа 2025 года", — сказал судья.
Заведующему кафедрой Юрию Трещевскому продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на 6 месяцев, до 12 августа.
Следователи выяснили, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.