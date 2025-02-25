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Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
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11:51 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rada-2001466463.html
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - РИА Новости, 25.02.2025
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:51:00+03:00
2025-02-25T11:51:00+03:00
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием. "Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

Депутат Железняк: Рада повторно рассмотрит продление полномочий Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием.
"Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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