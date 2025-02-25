https://ria.ru/20250225/rabota-2001393363.html

Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы

Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы - РИА Новости, 25.02.2025

Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы

Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T03:40:00+03:00

2025-02-25T03:40:00+03:00

2025-02-25T03:40:00+03:00

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы сотрудников и статьи в СМИ, говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch. "Большинство опрошенных пытаются понять корпоративную культуру компании на стадии поиска работы. Они смотрят соцсети и сайт компании (48%), читают отзывы сотрудников (47%) и статьи в СМИ (32%), спрашивают знакомых о работе и жизни в компании (30%). Не обращают внимания на этот фактор только 13% соискателей", - сказано в исследовании. По мнению респондентов, самая комфортная корпоративная культура в технологических и IT-компаниях. На втором месте - малый и средний бизнес, независимо от сферы деятельности, а на третьем - строительные компании. Для зуммеров - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - решающим фактором является атмосфера в коллективе. Миллениалам - соискателям от 28 до 40 лет - также важна атмосфера, но значимыми факторами являются ещё мотивация и внешний имидж компании. Для поколения Х (возраст 40-60 лет) важно совпадение принципов компании с их собственными. "Для большинства сотрудников всех возрастов корпоративная культура имеет большое значение, так как объединяет людей в команде (60%), мотивирует работать (35%). Для трети она является признаком зрелости компании. Через нее проще доносить ценности бренда до рынка, команды - так полагает четверть опрошенных. Однако каждому пятому она хоть и важна, но он может работать и без нее", - посчитали аналитики. Более половины респондентов также заявили, что руководство должно проводить встречи с неформальным общением для рядовых сотрудников, корпоративные мероприятия и тимбилдинги. Чаще всего о необходимости вовлеченности команды говорили молодые люди.

https://ria.ru/20250124/rabota-1995248751.html

https://ria.ru/20241225/korporativ-1991128477.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии