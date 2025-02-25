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Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы - РИА Новости, 25.02.2025
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03:40 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/rabota-2001393363.html
Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы
Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы - РИА Новости, 25.02.2025
Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы
Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:40:00+03:00
2025-02-25T03:40:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы сотрудников и статьи в СМИ, говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch. "Большинство опрошенных пытаются понять корпоративную культуру компании на стадии поиска работы. Они смотрят соцсети и сайт компании (48%), читают отзывы сотрудников (47%) и статьи в СМИ (32%), спрашивают знакомых о работе и жизни в компании (30%). Не обращают внимания на этот фактор только 13% соискателей", - сказано в исследовании. По мнению респондентов, самая комфортная корпоративная культура в технологических и IT-компаниях. На втором месте - малый и средний бизнес, независимо от сферы деятельности, а на третьем - строительные компании. Для зуммеров - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - решающим фактором является атмосфера в коллективе. Миллениалам - соискателям от 28 до 40 лет - также важна атмосфера, но значимыми факторами являются ещё мотивация и внешний имидж компании. Для поколения Х (возраст 40-60 лет) важно совпадение принципов компании с их собственными. "Для большинства сотрудников всех возрастов корпоративная культура имеет большое значение, так как объединяет людей в команде (60%), мотивирует работать (35%). Для трети она является признаком зрелости компании. Через нее проще доносить ценности бренда до рынка, команды - так полагает четверть опрошенных. Однако каждому пятому она хоть и важна, но он может работать и без нее", - посчитали аналитики. Более половины респондентов также заявили, что руководство должно проводить встречи с неформальным общением для рядовых сотрудников, корпоративные мероприятия и тимбилдинги. Чаще всего о необходимости вовлеченности команды говорили молодые люди.
https://ria.ru/20250124/rabota-1995248751.html
https://ria.ru/20241225/korporativ-1991128477.html
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Новости
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общество, технологии
Общество, Технологии
Исследование показало, на что россияне обращают внимание при поиске работы

Calltouch: более 90% россиян интересуются корпоративной культурой компании

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 90% россиян при поиске работы обращают внимание на корпоративную культуру компании - чаще всего они смотрят соцсети и сайт организации, читают отзывы сотрудников и статьи в СМИ, говорится в исследовании платформы омниканального маркетинга Calltouch.
"Большинство опрошенных пытаются понять корпоративную культуру компании на стадии поиска работы. Они смотрят соцсети и сайт компании (48%), читают отзывы сотрудников (47%) и статьи в СМИ (32%), спрашивают знакомых о работе и жизни в компании (30%). Не обращают внимания на этот фактор только 13% соискателей", - сказано в исследовании.
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По мнению респондентов, самая комфортная корпоративная культура в технологических и IT-компаниях. На втором месте - малый и средний бизнес, независимо от сферы деятельности, а на третьем - строительные компании.
Для зуммеров - молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет - решающим фактором является атмосфера в коллективе. Миллениалам - соискателям от 28 до 40 лет - также важна атмосфера, но значимыми факторами являются ещё мотивация и внешний имидж компании. Для поколения Х (возраст 40-60 лет) важно совпадение принципов компании с их собственными.
"Для большинства сотрудников всех возрастов корпоративная культура имеет большое значение, так как объединяет людей в команде (60%), мотивирует работать (35%). Для трети она является признаком зрелости компании. Через нее проще доносить ценности бренда до рынка, команды - так полагает четверть опрошенных. Однако каждому пятому она хоть и важна, но он может работать и без нее", - посчитали аналитики.
Более половины респондентов также заявили, что руководство должно проводить встречи с неформальным общением для рядовых сотрудников, корпоративные мероприятия и тимбилдинги. Чаще всего о необходимости вовлеченности команды говорили молодые люди.
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