https://ria.ru/20250225/ra-2001406146.html

В России сократится число действующих банков

В России сократится число действующих банков - РИА Новости, 25.02.2025

В России сократится число действующих банков

Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:26:00+03:00

2025-02-25T08:26:00+03:00

2025-02-25T13:36:00+03:00

экономика

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&A сделок (сделки по слиянию и поглощению компаний. — Прим. ред.), а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук", — отмечается в материалах. В России, как указывает ЦБ по состоянию на 1 января, 314 действующих банков (218 банков с универсальной лицензией, 96 — с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций. В "Эксперт РА" отметили, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Другая половина лишилась лицензий — с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный ранее механизм их отзыва за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства. "При этом потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным. В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка. <...> Ожидается, что в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будет поглощена более крупным кредитным организациям", — полагают эксперты. Также они добавили, что базовый сценарий агентства предполагает сохранение действующих внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 рублей за доллар с возможными периодами повышенной волатильности внутри года.

https://ria.ru/20250224/dollary-2001196651.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)