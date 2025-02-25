Рейтинг@Mail.ru
В России сократится число действующих банков - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 25.02.2025 (обновлено: 13:36 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/ra-2001406146.html
В России сократится число действующих банков
В России сократится число действующих банков - РИА Новости, 25.02.2025
В России сократится число действующих банков
Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:26:00+03:00
2025-02-25T13:36:00+03:00
экономика
россия
эксперт ра
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761216531_0:2:3274:1844_1920x0_80_0_0_e3f7a9a604e12861683e3fa7c31533b4.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". "Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&amp;A сделок (сделки по слиянию и поглощению компаний. — Прим. ред.), а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук", — отмечается в материалах. В России, как указывает ЦБ по состоянию на 1 января, 314 действующих банков (218 банков с универсальной лицензией, 96 — с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций. В "Эксперт РА" отметили, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Другая половина лишилась лицензий — с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный ранее механизм их отзыва за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства. "При этом потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным. В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка. &lt;...&gt; Ожидается, что в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будет поглощена более крупным кредитным организациям", — полагают эксперты. Также они добавили, что базовый сценарий агентства предполагает сохранение действующих внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 рублей за доллар с возможными периодами повышенной волатильности внутри года.
https://ria.ru/20250224/dollary-2001196651.html
https://ria.ru/20250130/tsb-1996364515.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761216531_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_68511401471ef8aa8e00eb77e7975dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В России сократится число действующих банков

Действующих банков в России к концу 2025 года станет меньше 300

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВывеска на здании банка
Вывеска на здании банка - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сокращение числа банков в России продолжится темпами 2024 года, и к концу текущего года их останется меньше 300, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
"Мы ожидаем, что сокращение числа банков продолжится темпами 2024 года, прежде всего за счет уже запущенных M&A сделок (сделки по слиянию и поглощению компаний. — Прим. ред.), а также прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников. В результате к концу году 2025-го в списке действующих кредитных организаций останется меньше 300 штук", — отмечается в материалах.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Банки предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов
Вчера, 06:18
В России, как указывает ЦБ по состоянию на 1 января, 314 действующих банков (218 банков с универсальной лицензией, 96 — с базовой) и 39 небанковских кредитных организаций.
В "Эксперт РА" отметили, что в 2024 году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых была присоединена к материнским структурам. Другая половина лишилась лицензий — с начала прошлого года Банк России возобновил приостановленный ранее механизм их отзыва за несоблюдение отдельных норм банковского законодательства.
"При этом потенциал дальнейшей консолидации остается еще более значительным. В условиях усиления регуляторных требований и конкуренции со стороны крупнейших игроков банкам без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки, что приведет к их постепенному уходу с рынка. <...> Ожидается, что в ближайшие годы часть банков за пределами топ-100, не относящихся к крупным финансовым или промышленным группам, будет поглощена более крупным кредитным организациям", — полагают эксперты.
Также они добавили, что базовый сценарий агентства предполагает сохранение действующих внешних экономических ограничений против организаций реального и финансового секторов, а также поддержание среднегодового курса валюты на уровне 98 рублей за доллар с возможными периодами повышенной волатильности внутри года.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ЦБ оценил чистую прибыль банков в 2024 году
30 января, 14:27
 
ЭкономикаРоссияЭксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала