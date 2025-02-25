https://ria.ru/20250225/putin-2001523236.html
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве - РИА Новости, 25.02.2025
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве
Президент России Владимир Путин, обсуждая планы развития столичного парка развлечений "Остров мечты", пошутил о приоритетах туристов в Москве: "сначала -... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:33:00+03:00
2025-02-25T15:33:00+03:00
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туризм
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владимир путин
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обсуждая планы развития столичного парка развлечений "Остров мечты", пошутил о приоритетах туристов в Москве: "сначала - Кремль, потом "Остров мечты". Путин во вторник встретился в Кремле с председателем правления холдинга "Остров Мечты" Амираном Муцоевым. Они обсудили планы развития парка развлечений в Нагатинской пойме в Москве, открытого в 2020 году. Президент сам пять лет назад в феврале посетил этот объект. Муцоев во время встречи с президентом продемонстрировал на планшете видеоролик о работе парка и дальнейшем развитии проекта. Он отметил, что это самый большой крытый развлекательный парк в мире. По его словам, за время его работы в Москве увеличилось и число туристов, которые приезжают семьями, и сама длительность таких поездок в столицу. "Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-турист, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют "Остров мечты", а дальше уже остальные планы – Кремль и так далее", - рассказал Муцоев. "Сначала – Кремль, а потом "Остров мечты", - с улыбкой поправил Путин. Муцоев сказал, что парк за все время его работы посетили 20 миллионов человек. Президент, опираясь на свои данные, уточнил: "19,5 (миллиона человек)". "Я округлил, 400 тысяч добавил. 19,6 миллиона человек его посетили чуть больше чем за четыре года, потому что мы работали полных четыре года", - пояснил председатель правления холдинга, после чего оба рассмеялись.
https://realty.ria.ru/20250225/park-2001515511.html
https://ria.ru/20241002/putin-1976006267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, россия, владимир путин, амиран муцоев
Туризм, Москва, Россия, Владимир Путин, Амиран Муцоев
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве
Путин пошутил о приоритетах туристов в Москве: Кремль, потом — "Остров мечты"
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обсуждая планы развития столичного парка развлечений "Остров мечты", пошутил о приоритетах туристов в Москве: "сначала - Кремль, потом "Остров мечты".
Путин
во вторник встретился в Кремле с председателем правления холдинга "Остров Мечты" Амираном Муцоевым
. Они обсудили планы развития парка развлечений в Нагатинской пойме в Москве
, открытого в 2020 году. Президент сам пять лет назад в феврале посетил этот объект.
Муцоев во время встречи с президентом продемонстрировал на планшете видеоролик о работе парка и дальнейшем развитии проекта. Он отметил, что это самый большой крытый развлекательный парк в мире. По его словам, за время его работы в Москве увеличилось и число туристов, которые приезжают семьями, и сама длительность таких поездок в столицу.
«
"Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-турист, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют "Остров мечты", а дальше уже остальные планы – Кремль и так далее", - рассказал Муцоев.
"Сначала – Кремль, а потом "Остров мечты", - с улыбкой поправил Путин.
Муцоев сказал, что парк за все время его работы посетили 20 миллионов человек. Президент, опираясь на свои данные, уточнил: "19,5 (миллиона человек)".
"Я округлил, 400 тысяч добавил. 19,6 миллиона человек его посетили чуть больше чем за четыре года, потому что мы работали полных четыре года", - пояснил председатель правления холдинга, после чего оба рассмеялись.