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Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы"
Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы" - РИА Новости, 25.02.2025
Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле встречу с основателем группы компаний "Регионы" Амираном Муцоевым, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T12:32:00+03:00
2025-02-25T12:32:00+03:00
2025-02-25T12:32:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле встречу с основателем группы компаний "Регионы" Амираном Муцоевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня Путин примет в Кремле Амирана Муцоева, это основатель группы компаний "Регионы", он же председатель правления компании "Остров мечты" – строительный холдинг, который инвестирует, очень серьезно инвестирует в создание рекреационной недвижимости в Москве и в других регионах России", - сказал Песков.
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, амиран муцоев
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Амиран Муцоев
Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы"
Путин во вторник встретится с основателем группы компаний "Регионы" Муцоевым