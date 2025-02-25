https://ria.ru/20250225/putin-2001477329.html

Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы"

Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы" - РИА Новости, 25.02.2025

Путин встретится с основателем группы компаний "Регионы"

Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле встречу с основателем группы компаний "Регионы" Амираном Муцоевым, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T12:32:00+03:00

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россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

амиран муцоев

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Кремле встречу с основателем группы компаний "Регионы" Амираном Муцоевым, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня Путин примет в Кремле Амирана Муцоева, это основатель группы компаний "Регионы", он же председатель правления компании "Остров мечты" – строительный холдинг, который инвестирует, очень серьезно инвестирует в создание рекреационной недвижимости в Москве и в других регионах России", - сказал Песков.

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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, амиран муцоев