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Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 25.02.2025
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10:04 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/putin-2001422393.html
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 25.02.2025
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина
Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля. В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
https://ria.ru/20250218/rynok-2000169311.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, красноярский край, владимир путин, русал, московская биржа, гонконгская фондовая биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Красноярский край, Владимир Путин, Русал, Московская биржа, Гонконгская фондовая биржа
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина

Акции "Русала" на Мосбирже в вечернюю сессию выросли после заявлений Путина

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов.
По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на полтора процента
18 февраля, 21:49
В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%.
В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании Русал в окрестностях города Саяногорска - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Экономист оценил влияние сокращения мощностей "Русала" на ценообразование
26 ноября 2024, 02:06
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАКрасноярский крайВладимир ПутинРусалМосковская биржаГонконгская фондовая биржа
 
 
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