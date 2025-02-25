https://ria.ru/20250225/putin-2001422393.html
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 25.02.2025
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина
Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля. В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, красноярский край, владимир путин, русал, московская биржа, гонконгская фондовая биржа
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Красноярский край, Владимир Путин, Русал, Московская биржа, Гонконгская фондовая биржа
Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина
Акции "Русала" на Мосбирже в вечернюю сессию выросли после заявлений Путина