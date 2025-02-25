https://ria.ru/20250225/putin-2001422393.html

Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина

Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 25.02.2025

Акции "Русала" на Мосбирже выросли после заявлений Путина

Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Акции "Русала" показали серьезный рост - более чем на 6% - на вечерней сессии на Московской бирже в понедельник на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, следует из данных торгов. По итогам торгов понедельника акции "Русала" подорожали на 6,45%. Почти весь рост пришелся на вечернюю сессию после заявлений президента РФ, тогда бумаги компании резко подскочили на 6,17% относительно цены до выхода новостей о планах по возобновлению поставок, подорожав к закрытию до 41,50 рубля. В тоже время утром во вторник на Гонконгской фондовой бирже акции "Русала" увеличиваются в цене примерно на 5%. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.

https://ria.ru/20250218/rynok-2000169311.html

https://ria.ru/20241126/rusal-1985688354.html

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экономика, цены на нефть, россия, сша, красноярский край, владимир путин, русал, московская биржа, гонконгская фондовая биржа