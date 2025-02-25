https://ria.ru/20250225/pushkin-2001385207.html

Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли

Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли - РИА Новости, 25.02.2025

Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли

Правительство России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где указано место дуэли поэта Александра Пушкина,... РИА Новости, 25.02.2025

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культура

россия

жорж шарль дантес

александр пушкин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где указано место дуэли поэта Александра Пушкина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что в ряде официальных документов, включая постановление правительства России от 2001 года, в названии места дуэли Пушкина указан "Дантес Э." (предположительно, Эдмон Дантес из романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо"), тогда как соперника Пушкина звали Жорж Шарль Дантес. "Слова "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э." заменить словами "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.", - говорится в документе.

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россия, жорж шарль дантес, александр пушкин, михаил мишустин