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Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли - РИА Новости, 25.02.2025
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Культура
 
00:08 25.02.2025
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Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли
Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли - РИА Новости, 25.02.2025
Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли
Правительство России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где указано место дуэли поэта Александра Пушкина,... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где указано место дуэли поэта Александра Пушкина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что в ряде официальных документов, включая постановление правительства России от 2001 года, в названии места дуэли Пушкина указан "Дантес Э." (предположительно, Эдмон Дантес из романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо"), тогда как соперника Пушкина звали Жорж Шарль Дантес. "Слова "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э." заменить словами "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.", - говорится в документе.
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россия, жорж шарль дантес, александр пушкин, михаил мишустин
Культура, Россия, Жорж Шарль Дантес, Александр Пушкин, Михаил Мишустин
Правительство скорректировало ошибку в имени соперника Пушкина по дуэли

Правительство скорректировало ошибку в имени оппонента Пушкина по дуэли Дантеса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Дуэль Пушкина с Дантесом"
Репродукция картины Дуэль Пушкина с Дантесом - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Репродукция картины "Дуэль Пушкина с Дантесом". Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство России скорректировало ошибку в имени Жоржа Дантеса в постановлении от 2001 года, где указано место дуэли поэта Александра Пушкина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее СМИ и Telegram-каналы обратили внимание, что в ряде официальных документов, включая постановление правительства России от 2001 года, в названии места дуэли Пушкина указан "Дантес Э." (предположительно, Эдмон Дантес из романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо"), тогда как соперника Пушкина звали Жорж Шарль Дантес.
"Слова "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э." заменить словами "Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.", - говорится в документе.
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КультураРоссияЖорж Шарль ДантесАлександр ПушкинМихаил Мишустин
 
 
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