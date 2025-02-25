https://ria.ru/20250225/punkt-2001405107.html
ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025
ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Российские войска захватили один опорный и два наблюдательных пункта ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:11:00+03:00
2025-02-25T08:11:00+03:00
2025-02-25T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские войска захватили один опорный и два наблюдательных пункта ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщал, что российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении. "Наши войска взяли за последние сутки на ореховском направлении один вражеский опорный и два наблюдательных пункта", - сказал Рогов. По его словам, российские войска на данном направлении начали продвижение более широким фронтом в сторону сёл Щербаки и Новые Щербаки. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Щербаков. Противник потерял до 60 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html
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запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ захватили опорный и два наблюдательных пункта ВСУ в Запорожье