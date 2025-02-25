https://ria.ru/20250225/punkt-2001405107.html

ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 25.02.2025

ВС России захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов

Российские войска захватили один опорный и два наблюдательных пункта ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:11:00+03:00

2025-02-25T08:11:00+03:00

2025-02-25T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (город)

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские войска захватили один опорный и два наблюдательных пункта ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Накануне Рогов сообщал, что российские войска захватили два опорных пунктах ВСУ у села Щербаки на ореховском направлении. "Наши войска взяли за последние сутки на ореховском направлении один вражеский опорный и два наблюдательных пункта", - сказал Рогов. По его словам, российские войска на данном направлении начали продвижение более широким фронтом в сторону сёл Щербаки и Новые Щербаки. Минобороны РФ в понедельник сообщало, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Щербаков. Противник потерял до 60 военнослужащих. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250225/marochko-2001401266.html

https://ria.ru/20250224/udar-2001216009.html

запорожская область

днепр (город)

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запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины