https://ria.ru/20250225/professii-2001398595.html

Названы самые востребованные профессии в отрасли производства

Названы самые востребованные профессии в отрасли производства - РИА Новости, 25.02.2025

Названы самые востребованные профессии в отрасли производства

Механики, операторы станков ЧПУ и инженеры-механики лидируют по приросту зарплатных предложений за год среди специалистов в отрасли производства - медианные... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T06:18:00+03:00

2025-02-25T06:18:00+03:00

2025-02-25T06:18:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Механики, операторы станков ЧПУ и инженеры-механики лидируют по приросту зарплатных предложений за год среди специалистов в отрасли производства - медианные предложения по оплате для них выросли минимум на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы "Зарплата.ру". "За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 28%. Наибольшее увеличение отмечается у механиков (+29% - 77,5 тысяч рублей), у операторов станков ЧПУ (+25% - 100 тысяч рублей), у инженеров-механиков (+25% - 75 тысяч рублей), у мастеров-приемщиков (+21% - 85 тысяч рублей), у контролеров ОТК (+20% - 60 тысяч рублей), у инженеров по качеству (+18% - 60 тысяч рублей), у инженеров по эксплуатации (+17% - 70 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают стабилизацию ситуации в производственной отрасли, однако интерес к вакансиям не снижается. Так, например, за год спрос на бывших лидеров зарплатных гонок - фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ - упал на 30%, а число откликов выросло на 35%. В конце прошлого года дефицит низкоквалифицированного рабочего персонала в некоторой мере смягчился, при этом сохраняется спрос на узкие высококвалифицированные кадры. Ряд дефицитных специальностей имеет высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации. "На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств - в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей, что демонстрирует активный рост откликов на вакансии, поскольку зарплата - основной мотивационный инструмент в найме", - сказали в сервисе. По словам аналитиков, в ближайшем будущем зарплатные предложения не будут расти такими же темпами, как годами ранее. "В сложившейся ситуации работодателям предстоит удержать специалистов, в том числе сохранить конкурентоспособные заработки", - добавили в сервисе.

https://ria.ru/20250125/rossija-1995433984.html

https://ria.ru/20250224/inzhener-2001190793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии