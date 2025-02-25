Полицейский в Приморье спас обварившуюся кипятком пенсионерку
Полицейский в Лучегорске Приморского края спас обварившуюся кипятком пенсионерку
Автомобиль полиции в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции в Лучегорске Приморского края спас пенсионерку, обварившуюся дома кипятком, сообщает региональное УМВД РФ.
"Проснувшись рано утром от странных звуков, 68-летняя жительница Лучегорска отправилась на кухню посмотреть, что происходит. Увидев пар и горячую воду, бегущую из-под раковины, женщина попыталась самостоятельно перекрыть кран, но поскользнулась и упала в кипящую воду, уже скопившуюся на полу", - говорится в сообщении.
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Этажом ниже супруга полицейского тоже проснулась от звуков капающей воды. Увидев, что кипяток льется по оконной раме на кухне и скапливается в полотне натяжного потолка, женщина позвонила мужу. Помощник оперативного дежурного дежурной части отдела МВД России "Пожарский" старшина полиции Владимир Ковалевский по пути на место вызвал аварийную службу.
Зайдя в подъезд, сотрудник полиции увидел, что горячая вода льется с верхних этажей. Оповестив соседей и убедившись, что на верхнем этаже все в порядке, он спустился ниже, к квартире пенсионерки. Постучавшись, Ковалевский услышал стоны. Он стал стучать сильнее, сообщил, что готов оказать помощь и просил открыть дверь. Женщина нашла в себе силы, выбралась из лужи горячей воды и открыла дверь.
"Увидев лужи кипятка и окровавленную пенсионерку, полицейский тут же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и помогал пострадавшей до приезда медиков. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудника полиции пенсионерка осталась жива", - сообщает УМВД.
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