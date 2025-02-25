https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

Путин сделал Трампу сенсационное предложение

Путин сделал Трампу сенсационное предложение - РИА Новости, 25.02.2025

Путин сделал Трампу сенсационное предложение

Владимир Путин и Дональд Трамп пока не встретились лично, однако обмен сигналами через Атлантику идет с невероятной интенсивностью. Мы в России присматриваемся... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:47:00+03:00

2025-02-25T13:47:00+03:00

2025-02-25T14:10:00+03:00

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Владимир Путин и Дональд Трамп пока не встретились лично, однако обмен сигналами через Атлантику идет с невероятной интенсивностью. Мы в России присматриваемся к ним настороженно: что мы можем потерять, а что приобрести в процессе этого сближения?Совбез ООН принял американскую резолюцию по украинскому конфликту, в которой нет русофобской риторики, зато предложено незамедлительно прекратить конфликт и установить "прочный мир между Украиной и Россией".Чуть раньше Дональд Трамп, явно издеваясь над ястребом Макроном, отказался называть Путина диктатором. Надо было видеть при этом вытянутое лицо французского лидера. Президент США действительно давит на Киев, принуждая режим к проведению выборов, и постоянно повторяет, что хочет добиться перемирия или даже мира на Украине в течение ближайших недель.Чем может ответить Россия, какой шаг навстречу сделать? Вчера президент Путин выложил на стол наши козыри.Самым сенсационным его заявлением стало возможное сокращение военного бюджета России в два раза. Это ответ на предложение Трампа соответствующим образом урезать бюджет Пентагона. Президент США хочет добиться такой же уступки и от Китая, мотивируя свою инициативу тем, что совокупные военные расходы Москвы и Пекина (в пересчете по ППС) примерно равны тому, что тратят на оборонку американцы.Разумеется, на Поднебесную мы влиять в этой ситуации не можем, и Владимир Путин отметил, что с китайцами Трампу предстоит договариваться отдельно, однако для Москвы подобное сокращение расходов выглядит возможным.Выгодна ли России эта инициатива? Давайте разберемся.В одном пакете с этим предложением идет идея совместной разработки редкоземельных металлов России в партнерстве с США, а также совместная постройка новой ГЭС в Красноярской области и наращивание производства алюминия.Дело в том, что на рынке редкоземов безраздельно царит Пекин, а цены на эти стратегические элементы растут не по дням, а по часам. Между тем развитие современных технологий без них невозможно. Если нам нужна высокотехнологичная экономика будущего, ей нужны редкоземы в промышленных количествах.Между тем месторождения редкоземельных металлов в России (в том числе на ее новых территориях) не разработаны, там не существует производств по переработке, не выстроена логистика. Создание этой инфраструктуры требует инвестиций на сотни миллиардов долларов. В одиночку такое потянуть непросто — здесь финансовое участие США, а также их технологии были бы как нельзя более кстати.То же и с алюминием: стратегический металл для своего производства требует огромного количества дешевого электричества. Отсюда план постройки новой ГЭС — и здесь опять-таки совместное инвестирование было бы куда выгоднее для обеих сторон.Использование своих стратегических металлов резко в разы уменьшило бы стоимость новейших разработок для отечественного ВПК. Это и есть путь к сокращению наших военных расходов.Разумеется, реализация подобных инициатив возможна только после остановки конфликта на Украине. А в перспективе польза их бесконечна: рост военных расходов в конце концов подкосил бы экономику современной России точно так же, как он уничтожил экономику СССР.Сегодня Москва и Вашингтон похожи на игроков в бридж. У каждого напарника есть свои козыри. Действуя слаженно, наша команда мира вполне может обыграть команду войны, в которой главную роль играет Европа.Территория б.УССР в этих играх взрослых людей участия не принимает, это просто карта, сброшенная под стол. Сегодня ее пространство делят реальные лидеры. Как отметил Владимир Путин, Москва "ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России". Это именно то, что наша сторона доносит до партнеров со времен Стамбула — нас не интересуют территории, нам важно лишь предотвратить все угрозы нашей безопасности.Трамп неслучайно так активничает на переговорном фронте: Украина стала бездонной дырой, куда уходят американские деньги, а спровоцированное ей противостояние двух ядерных держав способно уничтожить все человечество. Это явно не то, чего хочет жовиальный и экономный президент США. Он также прекрасно осознает все риски безрассудного накачивания деньгами американского ВПК — эти расходы на фоне чудовищных долгов способны доконать экономику его страны так же, как это произошло с Советским Союзом.Однако и России было бы важно закрепить свои достижения на украинском фронте минимально возможной ценой. Чем быстрее закончатся военные действия, тем более полноценной будет наша победа.

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

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https://ria.ru/20250224/tramp-2001368029.html

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https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html

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аналитика, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, оон, министерство обороны сша