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В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте
В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 25.02.2025
В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте
Масштабный пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Полтавской области спасатели ликвидировали пожар... в Миргородском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. В ведомстве уточнили, что пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительно более 150 спасателей из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, а также полсотни единиц техники. О каком именно объекте идет речь, в госслужбе не утонили.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте
ГСЧС Украины: на промышленном объекте в Полтавской области произошел пожар