https://ria.ru/20250225/pozhar-2001406494.html

В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте

В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте - РИА Новости, 25.02.2025

В Полтавской области произошел пожар на промышленном объекте

Масштабный пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "В Полтавской области спасатели ликвидировали пожар... в Миргородском районе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. В ведомстве уточнили, что пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительно более 150 спасателей из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, а также полсотни единиц техники. О каком именно объекте идет речь, в госслужбе не утонили.

https://ria.ru/20250225/vzryvy-2001404044.html

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