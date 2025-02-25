https://ria.ru/20250225/posolstvo-2001591652.html

У берлинской полиции нет информации об угрозах российскому посольству

У берлинской полиции нет информации об угрозах российскому посольству - РИА Новости, 25.02.2025

У берлинской полиции нет информации об угрозах российскому посольству

Полиция Берлина не располагает информацией о конкретных угрозах для российского посольства, но постоянно проводит оценку ситуации с безопасностью дипмиссии,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T21:42:00+03:00

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Полиция Берлина не располагает информацией о конкретных угрозах для российского посольства, но постоянно проводит оценку ситуации с безопасностью дипмиссии, заявила РИА Новости исполняющая обязанности пресс-секретаря Аня Диршке."В настоящее время у департамента полиции по госбезопасности нет конкретной информации об угрозах дипломатическим объектам России, выходящих за рамки абстрактной угрозы. Меры по защите дипломатических представительств Российской Федерации регулярно пересматриваются и адаптируются к ситуации на высоком уровне", - сказала Диршке.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что Украина может попытаться для срыва переговоров осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Германии, странах Балтии и Скандинавии.В минувшую пятницу посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что посольство РФ в Германии и правоохранительные органы ФРГ приняли соответствующие меры безопасности после сообщений о возможных терактах в российских дипмиссиях в Европе.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001584435.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), россия, германия