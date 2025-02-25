https://ria.ru/20250225/posolstvo-2001521602.html

Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности

Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности - РИА Новости, 25.02.2025

Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности

Посольство России в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание мерам безопасности, находится в постоянном контакте с дипломатической полицией и МИД... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:27:00+03:00

2025-02-25T15:27:00+03:00

2025-02-25T15:27:00+03:00

в мире

россия

нидерланды

гаага

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание мерам безопасности, находится в постоянном контакте с дипломатической полицией и МИД королевства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в связи с инцидентом в генконсульстве РФ в Марселе. "Посольство России в Нидерландах продолжает реализовывать все меры безопасности. В связи с этими событиями мы будем продолжать уделять повышенное внимание этим вопросам", - сказали агентству в посольстве. Представитель дипмиссии отметил, что это касается как территорий консульского отдела и посольства в Гааге, так и сотрудников загранучреждений. "Мы находимся в постоянном контакте с дипломатической полицией. В случае необходимости мы также обращаемся в МИД Нидерландов. Со всеми у нас налажен тесный контакт", - подчеркнул он. В понедельник неизвестные бросили в сад генконсульства РФ во французском Марселе коктейли Молотова. Как сообщили РИА Новости в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001292840.html

россия

нидерланды

гаага

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в мире, россия, нидерланды, гаага, взрыв на территории российского генконсульства в марселе