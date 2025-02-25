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Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности - РИА Новости, 25.02.2025
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15:27 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/posolstvo-2001521602.html
Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности
Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности - РИА Новости, 25.02.2025
Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности
Посольство России в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание мерам безопасности, находится в постоянном контакте с дипломатической полицией и МИД... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T15:27:00+03:00
2025-02-25T15:27:00+03:00
в мире
россия
нидерланды
гаага
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание мерам безопасности, находится в постоянном контакте с дипломатической полицией и МИД королевства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в связи с инцидентом в генконсульстве РФ в Марселе. "Посольство России в Нидерландах продолжает реализовывать все меры безопасности. В связи с этими событиями мы будем продолжать уделять повышенное внимание этим вопросам", - сказали агентству в посольстве. Представитель дипмиссии отметил, что это касается как территорий консульского отдела и посольства в Гааге, так и сотрудников загранучреждений. "Мы находимся в постоянном контакте с дипломатической полицией. В случае необходимости мы также обращаемся в МИД Нидерландов. Со всеми у нас налажен тесный контакт", - подчеркнул он. В понедельник неизвестные бросили в сад генконсульства РФ во французском Марселе коктейли Молотова. Как сообщили РИА Новости в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001292840.html
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в мире, россия, нидерланды, гаага, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Посольство России в Гааге будет уделять повышенное внимание безопасности

Посольство РФ в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание посольства РФ в Гааге
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание посольства РФ в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 фев - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах продолжит уделять повышенное внимание мерам безопасности, находится в постоянном контакте с дипломатической полицией и МИД королевства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в связи с инцидентом в генконсульстве РФ в Марселе.
"Посольство России в Нидерландах продолжает реализовывать все меры безопасности. В связи с этими событиями мы будем продолжать уделять повышенное внимание этим вопросам", - сказали агентству в посольстве.
Представитель дипмиссии отметил, что это касается как территорий консульского отдела и посольства в Гааге, так и сотрудников загранучреждений.
"Мы находимся в постоянном контакте с дипломатической полицией. В случае необходимости мы также обращаемся в МИД Нидерландов. Со всеми у нас налажен тесный контакт", - подчеркнул он.
В понедельник неизвестные бросили в сад генконсульства РФ во французском Марселе коктейли Молотова. Как сообщили РИА Новости в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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В миреРоссияНидерландыГаагаВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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