https://ria.ru/20250225/pomosch-2001486055.html

Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи

Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.02.2025

Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи

Пензенская область отправила в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, в составе которой бензо-дизельные генераторы, средства... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:29:00+03:00

2025-02-25T13:29:00+03:00

2025-02-25T13:29:00+03:00

надежные люди

олег мельниченко

единая россия

гуманитарная помощь

пензенская область

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Пензенская область отправила в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, в составе которой бензо-дизельные генераторы, средства связи, квадрокоптеры, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, бензо-электроинструмент, автономные отопители и оргтехника, сообщило правительство региона. "Общий вес отправленного груза - более 20 тонн... В зону проведения СВО направлены мощные бензо-дизельные генераторы, средства связи и комплектующие, беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) с функцией тепловизионного видения, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, большое количество бензо-электроинструмента и расходных материалов к нему, автономные отопители и оргтехника. Также в войска доставят лесоматериал, питьевую воду и письма от земляков", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз сформирован силами регионального отделения партии "Единая Россия" и предприятий области. "По просьбе командиров воинских частей мы приобрели необходимую аппаратуру для выполнения боевых задач и технику, чтобы наладить быт военнослужащих", - цитирует слова губернатора Олега Мельниченко пресс-служба правительства области.

https://ria.ru/20250225/pomosch-2001442345.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег мельниченко, единая россия, гуманитарная помощь, пензенская область