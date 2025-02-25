https://ria.ru/20250225/pomosch-2001486055.html
Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи
Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.02.2025
Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи
Пензенская область отправила в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, в составе которой бензо-дизельные генераторы, средства... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:29:00+03:00
2025-02-25T13:29:00+03:00
2025-02-25T13:29:00+03:00
надежные люди
олег мельниченко
единая россия
гуманитарная помощь
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001486407_0:79:1506:926_1920x0_80_0_0_8a97954435511d367c1b458ec59756de.jpg
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Пензенская область отправила в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, в составе которой бензо-дизельные генераторы, средства связи, квадрокоптеры, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, бензо-электроинструмент, автономные отопители и оргтехника, сообщило правительство региона. "Общий вес отправленного груза - более 20 тонн... В зону проведения СВО направлены мощные бензо-дизельные генераторы, средства связи и комплектующие, беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) с функцией тепловизионного видения, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, большое количество бензо-электроинструмента и расходных материалов к нему, автономные отопители и оргтехника. Также в войска доставят лесоматериал, питьевую воду и письма от земляков", - говорится в сообщении. Уточняется, что груз сформирован силами регионального отделения партии "Единая Россия" и предприятий области. "По просьбе командиров воинских частей мы приобрели необходимую аппаратуру для выполнения боевых задач и технику, чтобы наладить быт военнослужащих", - цитирует слова губернатора Олега Мельниченко пресс-служба правительства области.
https://ria.ru/20250225/pomosch-2001442345.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001486407_84:0:1423:1004_1920x0_80_0_0_b1f975dd86c4bb3b834988c736a2affd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, единая россия, гуманитарная помощь, пензенская область
Надежные люди, Олег Мельниченко, Единая Россия, Гуманитарная помощь, Пензенская область
Пензенская область отправила в зону СВО более 20 тонн гуманитарной помощи
Из Пензенской области в зону СВО отправлено более 20 тонн гуманитарной помощи
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Пензенская область отправила в зону специальной военной операции более 20 тонн гуманитарной помощи, в составе которой бензо-дизельные генераторы, средства связи, квадрокоптеры, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, бензо-электроинструмент, автономные отопители и оргтехника, сообщило правительство региона.
"Общий вес отправленного груза - более 20 тонн... В зону проведения СВО направлены мощные бензо-дизельные генераторы, средства связи и комплектующие, беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры) с функцией тепловизионного видения, детекторы дронов противника, средства радиоэлектронной борьбы, большое количество бензо-электроинструмента и расходных материалов к нему, автономные отопители и оргтехника. Также в войска доставят лесоматериал, питьевую воду и письма от земляков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что груз сформирован силами регионального отделения партии "Единая Россия
" и предприятий области.
"По просьбе командиров воинских частей мы приобрели необходимую аппаратуру для выполнения боевых задач и технику, чтобы наладить быт военнослужащих", - цитирует слова губернатора Олега Мельниченко
пресс-служба правительства области.