https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html

В Полтаве демонтировали памятник Петру І

В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 25.02.2025

В Полтаве демонтировали памятник Петру І

Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:19:00+03:00

2025-02-25T17:19:00+03:00

2025-02-25T19:29:00+03:00

в мире

полтава

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001551382_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_3bdf80cc9fb0b2590a026297e996d546.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. "В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. Такое решение приняли в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, которую проводит министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации агентства Укринформ, также в Полтаве демонтировали мемориальную доску в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html

полтава

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтава, украина, россия