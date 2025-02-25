https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 25.02.2025
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:19:00+03:00
2025-02-25T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. "В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. Такое решение приняли в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, которую проводит министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации агентства Укринформ, также в Полтаве демонтировали мемориальную доску в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20250112/odessa-1993360320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, украина, россия
В мире, Полтава, Украина, Россия
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру