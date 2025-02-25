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В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 25.02.2025
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17:19 25.02.2025 (обновлено: 19:29 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 25.02.2025
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет. "В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. Такое решение приняли в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, которую проводит министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". По информации агентства Укринформ, также в Полтаве демонтировали мемориальную доску в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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В мире, Полтава, Украина, Россия
В Полтаве демонтировали памятник Петру І

В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру

© Фото : соцсетиВ Полтаве демонтировали памятник Петру І
В Полтаве демонтировали памятник Петру І - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : соцсети
В Полтаве демонтировали памятник Петру І
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Памятник российскому императору Петру І демонтировали в Полтаве, сообщил во вторник украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на горсовет.
«
Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. Такое решение приняли в соответствии с действующим законодательством и политикой деколонизации, которую проводит министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации агентства Укринформ, также в Полтаве демонтировали мемориальную доску в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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