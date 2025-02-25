https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html

Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры - РИА Новости, 26.02.2025

Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал РИА Новости, 26.02.2025

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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом. На платформе Х Ментцен разместил видеозапись, на которой он находится во Львове у памятника Степану Бандере. "Это террорист, которые еще во второй Речи Посполитой был приговорен к смертной казни за убийства поляков. Потом он создал Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков", - сказал кандидат в президенты. "Украина должна как можно скорее покончить с культом Степана Бандеры", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России организации

https://ria.ru/20250202/putin-1996884825.html

https://ria.ru/20250202/polsha-1996883129.html

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в мире, польша, львов, россия, украина