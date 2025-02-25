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Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры - РИА Новости, 26.02.2025
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20:45 25.02.2025 (обновлено: 00:31 26.02.2025)
https://ria.ru/20250225/polsha-2001585398.html
Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры
Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры - РИА Новости, 26.02.2025
Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры
Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-25T20:45:00+03:00
2025-02-26T00:31:00+03:00
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом. На платформе Х Ментцен разместил видеозапись, на которой он находится во Львове у памятника Степану Бандере. "Это террорист, которые еще во второй Речи Посполитой был приговорен к смертной казни за убийства поляков. Потом он создал Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков", - сказал кандидат в президенты. "Украина должна как можно скорее покончить с культом Степана Бандеры", - добавил он. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России организации
https://ria.ru/20250202/putin-1996884825.html
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в мире, польша, львов, россия, украина
В мире, Польша, Львов, Россия, Украина
Кандидат в президенты Польши призвал покончить с культом Бандеры

Кандидат в президенты Польши Ментцен потребовал во Львове отменить культ Бандеры

© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом.
На платформе Х Ментцен разместил видеозапись, на которой он находится во Львове у памятника Степану Бандере.
Открытие памятника Степану Бандере во Львове - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Путин: руководство Украины возвело Бандеру в статус национального героя
2 февраля, 13:08
"Это террорист, которые еще во второй Речи Посполитой был приговорен к смертной казни за убийства поляков. Потом он создал Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков", - сказал кандидат в президенты.
"Украина должна как можно скорее покончить с культом Степана Бандеры", - добавил он.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России организации
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Польское общество знает о вине Бандеры в Холокосте, заявил Путин
2 февраля, 12:50
 
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