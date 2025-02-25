https://ria.ru/20250225/polsha-2001574188.html

В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов

В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов - РИА Новости, 25.02.2025

В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что политический вес страны зависит от уровня военных расходов. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T19:19:00+03:00

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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что политический вес страны зависит от уровня военных расходов. "Европа – не Польша, но большинство в Европе - опоздали с усилением своей обороноспособности", - сказал Сикорский журналистам. "Мы должны для себя сделать то, чего добиваются Соединенные Штаты, то есть потратить больше на оборону, а когда мы это сделаем, то наш политический вес вырастет и наши интересы будут лучше учтены", - добавил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны. До этого он неоднократно выступал с предложением повышения стандарта военных расходов для стран НАТО с нынешних 2 до 3% ВВП. На текущий год Польша запланировала военные расходы на уровне 4,7% ВВП.

https://ria.ru/20250225/polsha-2001539452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, польша, европа, радослав сикорский, анджей дуда, нато