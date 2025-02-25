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В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов - РИА Новости, 25.02.2025
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19:19 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/polsha-2001574188.html
В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов
В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов - РИА Новости, 25.02.2025
В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что политический вес страны зависит от уровня военных расходов. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T19:19:00+03:00
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что политический вес страны зависит от уровня военных расходов. "Европа – не Польша, но большинство в Европе - опоздали с усилением своей обороноспособности", - сказал Сикорский журналистам. "Мы должны для себя сделать то, чего добиваются Соединенные Штаты, то есть потратить больше на оборону, а когда мы это сделаем, то наш политический вес вырастет и наши интересы будут лучше учтены", - добавил он. Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны. До этого он неоднократно выступал с предложением повышения стандарта военных расходов для стран НАТО с нынешних 2 до 3% ВВП. На текущий год Польша запланировала военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
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в мире, цены на нефть, польша, европа, радослав сикорский, анджей дуда, нато
В мире, Цены на нефть, Польша, Европа, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, НАТО
В Польше считают, что политический вес страны зависит от военных расходов

Глава МИД Польши Сикорский: политический вес страны зависит от военных расходов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что политический вес страны зависит от уровня военных расходов.
"Европа – не Польша, но большинство в Европе - опоздали с усилением своей обороноспособности", - сказал Сикорский журналистам.
«
"Мы должны для себя сделать то, чего добиваются Соединенные Штаты, то есть потратить больше на оборону, а когда мы это сделаем, то наш политический вес вырастет и наши интересы будут лучше учтены", - добавил он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО вернуться к уровню военных расходов времен холодной войны. До этого он неоднократно выступал с предложением повышения стандарта военных расходов для стран НАТО с нынешних 2 до 3% ВВП.
На текущий год Польша запланировала военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
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В миреЦены на нефтьПольшаЕвропаРадослав СикорскийАнджей ДудаНАТО
 
 
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