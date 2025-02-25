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Польша готовит новую партию военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
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16:43 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/polsha-2001539452.html
Польша готовит новую партию военной помощи Украине
Польша готовит новую партию военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Польша готовит новую партию военной помощи Украине
Польша готовится передать Украине очередную партию военной помощи стоимостью более чем 200 миллионов евро, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:43:00+03:00
2025-02-25T16:43:00+03:00
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Польша готовится передать Украине очередную партию военной помощи стоимостью более чем 200 миллионов евро, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. В декабре 2024 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша предоставит Украине очередной 45-й транш помощи на сумму в 100 миллионов евро. "Мы предоставили Украине много донаций. Сейчас мы готовим очередную, 46-ю, стоимостью более чем 200 миллионов евро", - сказал Косиняк-Камыш журналистам после окончания заседания кабинета министров. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, польша, россия, владислав косиняк-камыш , дональд туск, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Туск, Сергей Лавров, НАТО
Польша готовит новую партию военной помощи Украине

МО Польши сообщило о подготовке новой партии помощи Украине на 200 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 фев - РИА Новости. Польша готовится передать Украине очередную партию военной помощи стоимостью более чем 200 миллионов евро, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
В декабре 2024 года польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша предоставит Украине очередной 45-й транш помощи на сумму в 100 миллионов евро.
"Мы предоставили Украине много донаций. Сейчас мы готовим очередную, 46-ю, стоимостью более чем 200 миллионов евро", - сказал Косиняк-Камыш журналистам после окончания заседания кабинета министров.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышДональд ТускСергей ЛавровНАТО
 
 
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